Duncan Minto nominato Direttore Finanziario del Gruppo Renault: il cambio al vertice da marzo 2025

Il Gruppo Renault ha ufficializzato che Duncan Minto assumerà la carica di Direttore Finanziario a partire dal 1° marzo 2025.

Succederà a Thierry Piéton, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale, lasciando l'azienda il 28 febbraio dello stesso anno.

Minto, attualmente Direttore Finanziario di Alpine dal mese di ottobre 2023, entrerà a far parte del Leadership Team di Renault Group e riporterà direttamente al CEO Luca de Meo. Quest’ultimo ha espresso piena fiducia nelle capacità del nuovo CFO, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella fase di trasformazione aziendale: «Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore finanziario, una conoscenza approfondita del Gruppo e dell’industria automotive, Duncan ha tutte le carte in regola per proseguire e accelerare le attività già intraprese. Svolgerà un ruolo determinante nella trasformazione e nell’implementazione del piano per liberare tutto il potenziale della nostra azienda.»

Nel corso dell'annuncio, Luca de Meo ha voluto rendere omaggio a Thierry Piéton, ricordando il suo contributo strategico: «Thierry ha svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione della strategia del Gruppo Renault, migliorando anche la percezione del Gruppo sui mercati finanziari. A nome di tutti i team, desidero ringraziarlo calorosamente per il suo impegno e gli auguro successo nei suoi nuovi progetti.»

Anche Piéton ha condiviso un commento emotivo, sottolineando l’importanza del suo percorso nel Gruppo Renault: «Questi 9 anni sono stati i più stimolanti e intensi della mia carriera. Sono orgoglioso di aver contribuito alla ripresa operativa e alla definizione della strategia del Gruppo. Lascio un’azienda solida e performante, pronta a cogliere le prossime sfide.»