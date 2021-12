E’ la Dodge Challenger l’auto da sogno per il pubblico social

È la Dodge Challenger l’auto da sogno secondo il social network.

Lo ha stabilito il sito di comparazione di autonoleggi StressFreeCarRental.com, dopo aver analizzato i modelli di auto più taggati su Instagram con l'hashtag.

Alle spalle della vettura muscolare americana, scelta tra gli altri dalla cantante Billie Eilish, da Arnold Schwarzenegger e dal rapper Snoop Dogg, al primo posto con il 22% delle preferenze, La Lamborghini Aventador (21%), la Mercedes Classe G (18%) e la Porsche GT3-RS (12%). Al quinto posto troviamo un'altra Mercedes, la AMG CLA, protagonista del 10% dei tag sulle auto da sogno, che garantisce così al produttore tedesco il titolo di marchio più esibito in assoluto.

I fan delle supercar saranno felici di vedere la Bugatti Chiron al sesto posto tra le auto più esibite su Instagram, con il 6% degli hashtag sulle auto da sogno. La Audi R8 si colloca al settimo posto: secondo i ricercatori è stata citata in circa un post su 20 come auto da sogno. Segue un'altra americana, con il 4% dei post che indica la Ford Mustang come l'auto dei sogni. La top ten si chiude con la Nissan GT-R e la Volkswagen Golf R, a pari merito con il 2%. Sebbene il titolo di auto da sogno più taggata sia andato a un'auto americana, occorre specificare che si tratta di una delle uniche due vetture costruite negli Stati Uniti presenti nella top ten. L'Europa produce sicuramente più automobili da sogno di qualsiasi altro continente, con ben sette modelli classificati tra i primi dieci.

E, sebbene il Giappone abbia a lungo tratto vantaggio da un settore auto in piena salute in tutto il mondo, troviamo una sola macchina giapponese nella top ten. "Ogni appassionato di motori ha una lunga lista di auto che vorrebbe avere in garage e cerca spesso ispirazione sui social media commentano da StressFreeCarRental.com -. Bisogna ammettere che i risultati ci hanno colti di sorpresa. Piuttosto che un lungo elenco di supercar abbiamo scoperto che molti dei modelli taggati come auto dei sogni sono abbastanza accessibili”.