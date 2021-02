EFootball:nasce la partnership tra Opel e Borussia Dortmund

Da settembre il Borussia Dortmund è impegnato nel calcio digitale e Opel è subito visibile anche nelle attività dell’eFootball giallonero. Il costruttore tedesco espande in questo modo il proprio impegno su diverse piattaforme. Opel è sponsor del BVB dal 2012 e dal 2017 è partner strategico di questo grande club. I giocatori del Borussia portano il leggendario logo Opel sulla manica della maglietta e compaiono sui social media in serie come il BVB-Quiztaxi, ormai diventato oggetto di culto. Adesso l’interazione tra Opel e Borussia si svolge anche nel calcio digitale, con una chiara attenzione al divertimento e all’intrattenimento.

Secondo Albrecht Schäfer, Direttore Marketing di Opel Deutschland, questo ambito risulta perfettamente in linea con la strategia di digitalizzazione della società. “La rilevanza dell’eFootball cresce sempre di più, soprattutto per la ‘Next Generation’. Il settore è diventato estremamente professionale e gli utenti aumentano costantemente. Opel è già da qualche anno uno dei primi partner della Bundesliga virtuale della DFL, la lega calcio tedesca, e adesso siamo felicissimi di questo progetto che portiamo avanti insieme al BVB”.

“Restiamo fedeli a noi stessi. Abbiamo sempre ripetuto che avremmo voluto avvicinarci a questo mondo a modo nostro ed è proprio quello che faremo. Le attività degli ultimi mesi hanno dimostrato che l’eFootball è molto apprezzato dai nostri fan. Vogliamo continuare a sviluppare la nostra presenza in questo settore e quindi è logico essere presenti su ‘twitch.tv’, una piattaforma di streaming molto importante per la eCommunity. Ci fa molto piacere che Opel, nostro partner da molto tempo, ci accompagni in questo passo e si metta alla prova insieme a noi su questo palcoscenico così innovativo” ha dichiarato Carsten Cramer, amministratore delegato del BVB.

Accanto agli show di grande successo di eFootball e gaming, il BVB produrrà una serie di nuovi formati per i propri supporter, incentrati su esperienze live. Sul canale Twitch “bvb_official” i tifosi potranno infatti scambiare opinioni con giocatori, influencer, collaboratori e altri sostenitori.