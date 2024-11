EICMA 2024: oltre 600.000 presenze per un’edizione da record che celebra 110 anni di passione a due ruote

L’81esima edizione di EICMA si è conclusa a Fiera Milano Rho con un successo straordinario: oltre 600.000 presenze registrate durante i sei giorni dell’esposizione,

che ha segnato una crescita di oltre 40.000 presenze rispetto al 2023. Una celebrazione speciale per il 110° anniversario di EICMA, l’evento espositivo che continua a raccogliere un consenso crescente tra pubblico, espositori e operatori del settore delle due ruote.

Espositori e internazionalità in crescita

Oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi, per un totale di 2.163 marchi, hanno preso parte a questa edizione, con un significativo 26% di aziende presenti per la prima volta. Un segnale dell’attrattiva internazionale di EICMA e del suo ruolo centrale nel panorama globale delle due ruote. Gli operatori di settore, oltre 38.000 provenienti da 126 nazioni, hanno animato l’evento, rafforzando i numeri già positivi delle edizioni precedenti.

Una forte presenza dei media e nuovi contenuti

Il numero di giornalisti, content creator e tecnici della comunicazione è aumentato del 13% rispetto al 2023, superando i 7.800 professionisti provenienti da 74 Paesi, testimoniando l’interesse mediatico per le novità delle Case costruttrici e per i contenuti offerti da EICMA. Anche l’area esterna MotoLive ha riscosso grande successo, con eventi, spettacoli e gare che hanno visto la partecipazione di piloti internazionali. La fiera ha proposto inoltre 8 ore di diretta televisiva e un’ampia area dedicata al gaming e alla sicurezza, in collaborazione con l’ICE.

Una mostra speciale per i 110 anni di EICMA

L’anniversario dei 110 anni è stato celebrato con una mostra che ha attirato oltre 20.000 visitatori, intitolata “EICMA: 110 anni di design a due ruote”. L’esposizione ha ripercorso la storia della motocicletta con 36 modelli iconici, un tributo alla lunga tradizione di EICMA come punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.

Le parole dei vertici di EICMA

Pietro Meda e Paolo Magri, rispettivamente presidente e amministratore delegato di EICMA, si sono detti “molto soddisfatti” dei risultati ottenuti, sottolineando come “questi numeri siano il modo migliore per festeggiare un traguardo unico al mondo come quello dei 110 anni di EICMA”. Entrambi hanno evidenziato gli sforzi costanti dell’organizzazione per migliorare i servizi e l’esperienza di visita, puntando su un’offerta sempre più ricca e interattiva.

Appuntamento a EICMA 2025

Con un entusiasmo senza precedenti e numeri da record, l’edizione 2024 ha ribadito l’importanza di EICMA come vetrina internazionale per il mondo delle due ruote. Gli organizzatori danno appuntamento a tutti gli appassionati per la prossima edizione, che si terrà dal 4 al 9 novembre 2025, promettendo nuove esperienze e sorprese per il pubblico e gli operatori.