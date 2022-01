Entra nel vivo il concorso Excellence Mecanique Alpine

Il Ministero del Lavoro francese è stato accolto venerdì scorso da Laurent Rossi, CEO di Alpine, a Viry-Châtillon, sede della scuderia di Formula 1, per il lancio ufficiale del Concorso “Excellence Mécanique Alpine”.

pensato e sviluppato per fare di questo settore un percorso di eccellenza per tutti e di valorizzare l’apprendistato dei giovani in azienda. In quest’occasione di incontro, diversi membri dell’FDME (centro di formazione di apprendistato) di Évry hanno potuto discutere con i rappresentanti del Ministero.

Alpine intende dimostrare che il settore automotive offre un percorso di eccellenza, valorizzando la formazione e l’inserimento in azienda di giovani donne e uomini. Laurent Rossi, CEO di Alpine ha spiegato che “da oltre 40 anni, Alpine progetta e sviluppa motori ad alte prestazioni a Viry-Châtillon. La Marca vuole essere non solo all’avanguardia a livello di innovazione e tecnologia, ma anche impegnarsi fino in fondo e con orgoglio per i giovani. È in quest’ottica che abbiamo deciso di creare il Concorso “Excellence Mécanique Alpine”. Inclusione, trasmissione del know-how e pari opportunità sono valori che desideriamo trasmettere ai giovani del settore automotive”. Fin dalla sua ideazione, le pari opportunità fanno parte del DNA del Concorso “Excellence Mécanique Alpine”.

Per garantire le stesse possibilità di successo a tutti i participanti, fattori come le capacità finanziarie, la città di provenienza ed il luogo di formazione dei singoli candidati non devono ostacolare la partecipazione al Concorso. A tal fine, le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai candidati, compresi i costi durante lo stage, saranno prese in carico da Alpine. Alla coppia vincitrice sarà offerto uno stage di 3 mesi nell’officina di montaggio meccanico di Alpine F1 Team, a Viry-Châtillon, dove lavorerà soprattutto sul motore della stagione 2022 di Formula 1. Lo stage potrebbe eventualmente concludersi con un contratto di apprendistato per entrambi i vincitori.