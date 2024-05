Eurorepar Car Service, mira a una crescita sostenuta nel 2024

Eurorepar Car Service, marchio di riferimento nel settore della riparazione multimarca nato nel 2003, continua a consolidare la propria posizione sul mercato globale.

Dopo aver celebrato il suo ventesimo anniversario nel 2023, il brand progetta di mantenere un ritmo di crescita sostenuto anche nel 2024, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la sua rete che attualmente conta 6.300 officine in tutto il mondo.

L'azienda mira a confermare il trend di crescita del 10% registrato nel 2023, puntando su nuovi Paesi e regioni. Per supportare questi sforzi, Eurorepar Car Service parteciperà a importanti saloni automobilistici internazionali nel 2024, come Equip'Auto ad Algeri, AutoTechnica a Bruxelles e Automechanika a Buenos Aires e Istanbul.

Per assicurare ai riparatori gli strumenti necessari per una gestione efficace del lavoro quotidiano, Eurorepar offre una gamma completa di ricambi di qualità. Questa include ricambi Eurorepar per veicoli di tutte le marche, ricambi originali Mopar (per i veicoli delle marche del gruppo Stellantis), ricambi OEM e SUSTAINera, che provengono dall'economia circolare. In aggiunta, il marchio fornisce corsi di formazione e supporto tecnico per facilitare la riparazione di veicoli di varie marche.

Per migliorare l'accessibilità e l'efficienza, Eurorepar ha sviluppato servizi web specifici per la rete di officine e i loro clienti. Le officine beneficiano del catalogo Service Box Multi-Brand, che semplifica l'ordine di ricambi, mentre i clienti possono facilmente prendere appuntamenti e ricevere preventivi online tramite il sito web di Eurorepar Car Service, che include anche informazioni su promozioni e servizi.

In termini di marketing e comunicazione, Eurorepar continua ad aggiornare e potenziare gli strumenti a disposizione dei riparatori della rete, includendo kit di comunicazione promozionale, contenuti per i social network e materiali specifici come l’EV Label per l'assistenza di veicoli elettrici e ibridi. Questi materiali non solo aumentano la visibilità del brand ma migliorano anche la sua immagine, rendendolo un punto di riferimento per clienti e potenziali riparatori.