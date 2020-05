Fase 2: Federauto: “Se non riparte l’automobile, non riparte nemmeno lo stato"

“L’automobile è una delle più belle mucche da mungere per l’erario italiano”. Esordisce così, nella nostra videointervista, il Presidente Federauto Adolfo De Stefani Cosentino. Federauto è una realtà super controllata dallo stato, che produce un gettito fiscale importante di fronte al quale, lo stato, in questa situazione di emergenza, fa poco o nulla per sostenerla. Ed è un enorme controsenso visto che, se non riparte l’automobile, lo stato avrà meno entrate. Tutta la filiera dell’automobile, da Federauto a ANFIA e a UNRAE, è unita e compatta e ha presentato un unico pacchetto di richieste dove non si chiede una mega rottamazione e non si chiedono prestiti a fondo perduto. Si chiede semplicemente una precisa volontà di far ripartire l’Italia. Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di acquistare e di spendere soldi facendo “girare” l’intera economia. Magari trattando fiscalmente l’auto come viene trattata nel resto d’Europa e favorendo anche le vetture fino a 95 g/km di C02…