FCA: Autonomy al fianco di FISPE ai Campionati Italiani Paralimpici

FCA Autonomy prende parte come Main Sponsor a un nuovo progetto sportivo. Nei giorni 11, 12 e 13 settembre, a Jesolo, il brand da oltre vent’anni vicino alle tematiche legate alla mobilità delle persone disabili sarà infatti al fianco di FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) nella celebrazione dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera, del Campionato Italiano Calcio Amputati, del Campionato Italiano Sperimentale Calcio a 7 e del 1° Meeting FISPES di Rugby in carrozzina.

Oltre a essere sponsor dell’evento, Autonomy supporta FISPES anche a livello logistico. Tutti gli atleti che prenderanno parte alle competizioni viaggeranno su vetture del marchio FCA. La flotta dedicata si compone di tre modelli Fiat Professional con un allestimento specifico curato da Olmedo: si tratta di due Ducato e un Doblò attrezzati per il trasporto disabili. L’impegno di Olmedo con Autonomy è rivolto allo sviluppo di soluzioni speciali per le esigenze più differenti, incluse quelle di persone con limitazioni motorie in modo da garantire la libertà di movimento in condizioni di massima comodità e sicurezza.

Fanno parte della flotta anche due Ducato Panorama e un Talento, che saranno utilizzati per il trasporto di tutta l’attrezzatura sportiva degli atleti.

Per l’occasione, durante la conferenza stampa tenutasi oggi, è stato svelato anche il nuovo logo Autonomy, con una grafica più pulita e lineare. Pur mantenendo la struttura originaria, le forme sono state semplificate, portando l'attenzione sulla persona e sul volante. Infatti, il cerchio al centro della “A” simboleggia allo stesso tempo l’impugnatura sul volante e la persona alla guida, rendendo il logo sinonimo di mobilità per tutti.

“FCA Autonomy ci è sempre stata vicina fin dagli Europei di Grosseto del 2016”, - ha affermato il Presidente FISPES, Sandrino Porru - “Questa rinnovata collaborazione all’insegna della continuità ci legherà ancora di più per consolidare un rapporto di sostegno economico e logistico nell’organizzazione dei nostri eventi sportivi e per rafforzare l’impegno che FCA già profonde verso l’autonomia delle persone con disabilità. FCA Autonomy e FISPES si sposano alla perfezione perché entrambi lavoriamo per migliorare le abilità residue dell’individuo e la qualità della vita quotidiana per chi vive la disabilità”.