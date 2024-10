Ferrari F80: la nuova supercar ibrida da 799 esemplari che ridefinisce l’eccellenza di Maranello

Oggi la Casa di Maranello celebra un momento speciale con la presentazione della Ferrari F80, una supercar che entra a far parte dell’esclusivo pantheon di icone come la GTO, la F40 e la LaFerrari.

Prodotta in una serie limitata di soli 799 esemplari, la F80 non è solo una vettura, ma una vetrina tecnologica e prestazionale che porta all’estremo il concetto di innovazione nel mondo delle automobili sportive.

Ferrari, a partire dal 1984, ha creato una serie di supercar che non solo hanno ridefinito il mercato delle auto di lusso, ma hanno anche portato con sé tecnologie pionieristiche. Modelli iconici come la GTO e la F40 hanno lasciato un segno indelebile nel mondo automobilistico e la F80 continua questa tradizione, rivolgendosi ai clienti più appassionati del marchio.

La F80 si pone come l’eccellenza assoluta per un veicolo con motore a combustione interna, combinato con la più avanzata tecnologia ibrida di ultima generazione. Il motopropulsore, derivato dall’esperienza in Formula 1 e nelle competizioni Endurance come la 24 Ore di Le Mans, è basato su un V6 turbo ibrido a 800 V. Questo sistema rappresenta un’evoluzione naturale per Ferrari, che ha già trionfato nel motorsport con questa architettura.

La F80 introduce un’innovazione rivoluzionaria: il turbo elettrico, o e-turbo, che, grazie a un motore elettrico posizionato tra le turbine e il compressore, permette una risposta immediata e una potenza specifica senza precedenti. Questo, unito a un sofisticato sistema di sospensioni attive e a un’aerodinamica estrema, consente alla F80 di offrire una performance ineguagliabile.

L’aerodinamica della F80 è una delle più avanzate mai viste su una Ferrari stradale. Con un carico aerodinamico di 1050 kg a 250 km/h, la vettura sfrutta un’ala mobile, un estrattore posteriore, un fondo attivo e un sistema S-Duct all’anteriore per ottimizzare il flusso d’aria e aumentare la stabilità a velocità elevate. Le sospensioni attive, ispirate alla Formula 1, contribuiscono a migliorare ulteriormente l’effetto suolo.

Un altro elemento distintivo della F80 è il design. La supercar segna l’inizio di una nuova era stilistica per Ferrari, con linee tese e aggressive che ne sottolineano il carattere racing. Il richiamo all’industria aerospaziale è evidente, con dettagli che esaltano la ricerca tecnologica e l’innovazione. L’abitacolo, definito come “1+”, offre una configurazione monoposto con un passeggero, mantenendo comunque un’eccellente abitabilità e comfort.

La Ferrari F80 non è solo un’auto per la pista, ma offre anche una guidabilità senza compromessi su strada. Grazie alle tecnologie avanzate, i conducenti possono sfruttare appieno le sue prestazioni in un contesto quotidiano, godendo di un’esperienza di guida rilassata o adrenal