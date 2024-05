Ferrari pronta a lanciare il suo primo EV entro il 2025

Il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, ha affermato che le case automobilistiche europee devono affrontare con maggiore serietà la crescente concorrenza dei veicoli elettrici cinesi.

Durante un'intervista a Bloomberg Television, e riportato da Automotive news europe, Vigna ha descritto questa sfida come una "bella competizione" e un chiaro invito all'azione per l'Europa.

La Ferrari è sulla buona strada per lanciare il suo primo modello completamente elettrico entro la fine del 2025. Questo veicolo sarà unico sotto ogni aspetto e manterrà la tradizione del marchio, pur abbracciando la tecnologia elettrica. Vigna ha espresso fiducia che la domanda per questo nuovo modello sarà paragonabile a quella dei tradizionali motori a combustione della Ferrari.

Nel contesto delle crescenti tensioni commerciali tra Cina ed Europa, la Ferrari sembra meno esposta rispetto ad altri marchi di lusso. Le vendite in Cina rappresentano meno del 10% del totale della Ferrari, un dato influenzato dalle tariffe già esistenti che penalizzano la redditività.

Il nuovo modello elettrico della Ferrari arriverà sul mercato in un momento in cui l'industria automobilistica di fascia alta cerca di ridurre le emissioni in un contesto di domanda fluttuante per i veicoli elettrici e di diminuzione dei sussidi governativi. A differenza della Ferrari, altri marchi come Mercedes-Benz e Lamborghini stanno ancora valutando il loro approccio verso l'elettrificazione.

La Ferrari ha già iniziato a costruire una nuova fabbrica a Maranello per la produzione di supercar ibride ed elettriche e ha inaugurato un nuovo laboratorio per la ricerca sulle celle a batteria al litio. Il primo modello elettrico della Ferrari non imiterà il suono dei tradizionali motori a combustione, ma offrirà una reinterpretazione del suono di un motore elettrico, secondo Vigna.

La Ferrari mira a soddisfare i clienti più giovani, oltre che quelli fedeli al marchio, molti dei quali hanno già manifestato interesse per la nuova auto elettrica. Questa innovazione rappresenta un passo significativo per la casa automobilistica italiana, che punta a mantenere il suo ruolo di leader nel segmento delle auto di lusso pur abbracciando le nuove tecnologie verdi.