Festa della Repubblica: Il Presidente a bordo della Lancia Flaminia

Oggi, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica ha sfilato per le strade di Roma a bordo della storica Lancia Flaminia Presidenziale.

Questa tradizione, che si ripete dal 1961, ricorda la nascita della Repubblica Italiana nel 1946 e si svolge nei luoghi simbolo della Capitale, enfatizzando il legame tra la storia della nazione e la sua evoluzione politica e sociale.

La Lancia Flaminia Presidenziale è diventata l'auto ufficiale del Quirinale sin dalla sua presentazione al Salone di Ginevra nel 1957. Dotata di un motore V6 da 2.5 litri, questa ammiraglia si distingueva per i suoi interni lussuosi e le finiture di alta qualità, caratteristiche che la resero immediatamente apprezzata. Il successo del modello portò alla creazione di versioni speciali, tra cui la famosa cabriolet presidenziale a passo lungo, denominata "335", creata da Pinin Farina nel 1961. Il nome "335" deriva dalla misura del passo in centimetri, sottolineando l'attenzione ai dettagli tecnici.

Realizzata in soli quattro esemplari, la Lancia Flaminia Presidenziale era una landaulet, una tipologia di carrozzeria tipica delle auto di rappresentanza. Caratterizzata da un tettuccio rigido per i sedili anteriori e una capote apribile per quelli posteriori, questa vettura era equipaggiata con un pianale specifico, una livrea blu ministeriale, rivestimenti in pelle Connolly nera e un interfono, oltre a cinque sedute posteriori.

La prima personalità ad essere trasportata su questa vettura fu la Regina Elisabetta II d'Inghilterra, seguita dai Presidenti degli Stati Uniti e della Francia, John Fitzgerald Kennedy e Charles De Gaulle, oltre a numerosi altri politici, capi di Stato e sovrani. Questo ha fatto della Lancia Flaminia un simbolo di rappresentanza e un'icona dell'italianità nel mondo.

La Lancia Flaminia Presidenziale non è solo un simbolo di eleganza e storia, ma anche un’ispirazione per il design delle future vetture del marchio. La sua forma aerodinamica, la sostenibilità dei materiali e la fluidità dei volumi hanno influenzato il design delle auto Lancia successive, mantenendo vivo il legame tra tradizione e innovazione.

Durante la parata odierna, il Presidente ha attraversato alcuni dei luoghi più emblematici di Roma, accompagnato da questa vettura storica che ha ospitato numerose figure di spicco della politica internazionale. La presenza della Lancia Flaminia nella parata non è solo una celebrazione del passato, ma anche un omaggio alla continua evoluzione della nazione.

L'auto ha percorso le strade romane, ricevendo l'ammirazione del pubblico che ha assistito alla parata. Questo evento rappresenta un momento di unione nazionale, dove la storia e la modernità si incontrano, simboleggiando la resilienza e la continuità della Repubblica Italiana.

La Lancia Flaminia Presidenziale continua ad essere un testimone silenzioso della storia italiana, ricordando le sue radici e celebrando il progresso del paese. Ogni anno, durante la Festa della Repubblica, questa vettura rappresenta un ponte tra il passato glorioso e il futuro promettente dell'Italia.