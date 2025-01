Fiat 500: l’auto usata più cercata dagli Italiani nel 2024

Alcuni modelli di auto riescono a conquistare il cuore degli automobilisti italiani e a mantenere il loro successo nel tempo.

Tra questi, spicca la Fiat 500, che si conferma al primo posto come l’auto usata più cercata dagli italiani nel 2024. Secondo uno studio di carVertical, piattaforma leader nella raccolta dati sul settore automobilistico, la Fiat 500 ha rappresentato il 3,4% delle ricerche, mantenendo il primato già raggiunto l’anno precedente.

Fiat domina tra le auto più amate dagli italiani

Tra le auto più cercate sulla piattaforma carVertical, spiccano i modelli del marchio Fiat, che si confermano tra i preferiti grazie alla loro versatilità e al forte legame con il mercato locale. Oltre alla Fiat 500, presente al primo posto, anche la Fiat Panda e la Fiat Punto si collocano nella top ten delle ricerche, rispettivamente al settimo e al nono posto.

Ecco la classifica completa delle auto più cercate in Italia nel 2024:

Fiat 500 (3,4%) Volkswagen Golf (3,2%) Alfa Romeo Stelvio (2,7%) Alfa Romeo Giulietta (2,6%) Audi A3 (2,5%) Mercedes-Benz Classe A (2,5%) Fiat Panda (2,1%) Land Rover Range Rover (1,9%) Fiat Punto (1,8%) Audi A4 (1,8%)

Secondo Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, “Non sorprende che la Fiat 500 sia in testa alla classifica, dato che rappresenta un simbolo del patrimonio italiano. Gli automobilisti continuano a preferire auto compatte e pratiche, ideali per gli spostamenti urbani”.

Auto tedesche e record di danni

Lo studio ha inoltre evidenziato come i veicoli tedeschi di alta gamma tendano a registrare tassi di danni più elevati rispetto ad altri modelli. La Volkswagen Golf è risultata l’auto più danneggiata del 2024, con il 20,5% dei modelli controllati che presentavano danni. Seguono l’Audi A4 (17,1%) e l’Audi A3 (16,2%). Anche la Fiat 500, seppur tra le più popolari, ha registrato un tasso di danni significativo pari all’11,2%.

Un dato interessante riguarda il valore medio dei danni: l’Alfa Romeo Stelvio si distingue per il valore più alto, pari a 12.111 euro, mentre la Fiat Punto registra il più basso, con una media di 2.482 euro.

Frodi sul chilometraggio: un problema persistente

La manipolazione del contachilometri è un’altra problematica che affligge il mercato italiano delle auto usate. Tra i modelli più soggetti a questa frode, l’Audi A4 guida la classifica con il 4,7% dei veicoli controllati che presentano discrepanze. Seguono l’Alfa Romeo Stelvio (4,5%) e l’Audi A3 (3,5%). La Volkswagen Golf, invece, si distingue per il numero medio di chilometri manomessi, pari a 98.409 km.

La necessità di maggiore trasparenza

Matas Buzelis sottolinea come il limitato accesso ai registri dei danni rappresenti un ostacolo per i consumatori italiani. “La mancanza di dati accessibili favorisce un mercato grigio che alimenta frodi e rischi per gli acquirenti. Rendere queste informazioni pubbliche potrebbe non solo ridurre i rischi, ma anche aumentare la fiducia nel mercato delle auto usate”.

Lo studio di carVertical conferma il continuo successo della Fiat 500 e di altri modelli italiani, ma mette in luce anche le insidie del mercato delle auto usate. La trasparenza sui danni e sul chilometraggio rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e fiducia ai consumatori, sia in Italia che all’estero.