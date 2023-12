Fiat 500e debutta in Nord America

FIAT è pronta ad elettrizza il Nord America con la sua missione di mobilità sostenibile.

Il brand ha presentato virtualmente la Fiat (500e)RED 2024 come primo lancio di prodotto Fiat 500e per il Nord America con un video di presentazione con Olivier Francois, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, e Bono, cantante degli U2 e Co- fondatore di ONE e (RED), per commemorare la Giornata mondiale contro l'AIDS avvenuta venerdì 1 dicembre.

“FIAT è l’unico brand che può lanciare i suoi veicoli 100% elettrici in un modo unico, alla “FIAT way”: combinando lo spirito dell’icona della “Dolce Vita” con la sua missione di offrire sostenibilità e mobilità a zero emissioni”, ha affermato Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO Stellantis. “La 500e 2024 è tecnologicamente avanzata, offre una serie di nuove caratteristiche di sicurezza ed è divertente da guidare. La 500e resta fedele alle sue radici, all’iconica 500 amata in tutto il mondo. Impossibile non sorridere quando si guida questa auto.”

La 500e sarà disponibile negli showroom Stellantis Nord America a partire dal primo trimestre del 2024. Per maggiori dettagli visitare il sito media USA FIAT media website.