Fiat 500e Giorgio Armani: l’icona del Made in Italy

In occasione dell'anniversario di FIAT, che coincide simbolicamente con il compleanno del Maestro Giorgio Armani, è stata annunciata una partnership che celebra l'eccellenza italiana.

Due icone globali del design e dello stile, FIAT e Giorgio Armani, hanno collaborato per creare la 500e Giorgio Armani, una vettura che rappresenta la massima espressione del Made in Italy su quattro ruote.

Questa collaborazione non è la prima per i due marchi; già nel 2020 avevano lanciato un esclusivo modello unico della 500e. La nuova 500e Giorgio Armani, tuttavia, promette di essere un “instant classic” che unisce l’artigianato, l'ingegnosità e il successo italiano in un unico veicolo. Il progetto è un tributo alla maestria di Giorgio Armani e al Centro Stile FIAT di Torino, che hanno lavorato fianco a fianco per mesi.

Il risultato è un'automobile che, come suggerito dallo spot, è "da indossare, non da guidare". La stessa meticolosa attenzione ai dettagli, cura per i materiali, i colori e lo stile, che solitamente viene riservata alle collezioni di moda, è stata applicata alla 500e Giorgio Armani. La vettura ha fatto la sua prima apparizione su "La Pista 500" durante un evento esclusivo, mettendo in mostra il livello di artigianalità e dettaglio che distingue questa edizione speciale.

La 500e Giorgio Armani è orgogliosamente prodotta nello stabilimento FIAT di Mirafiori a Torino ed è disponibile esclusivamente in versione hatchback. Questo modello riflette l'impareggiabile eleganza di Giorgio Armani e la personalità audace della Fiat 500e. Per la 500e Giorgio Armani sono stati creati due colori unici ed esclusivi: il Verde scuro micalizzato, che rispecchia lo stile contemporaneo di Armani, e il Greyge ceramico, una fusione sofisticata di grigio e beige, inventata dal designer stesso.

L'esterno della vettura punta alla purezza e all’essenzialità, riducendo i contrasti e le decorazioni per ottenere un effetto monocromatico in linea con lo stile di Armani. Un dettaglio distintivo sono le ruote, che rappresentano il logo GA in scala macro, rendendo l'auto riconoscibile anche da lontano e migliorando le prestazioni aerodinamiche.

Gli interni sono un esempio di meticolosa lavorazione artigianale, con cuciture chevron e motivi tridimensionali sugli inserti centrali dei sedili, che richiamano le tecniche sartoriali classiche. I materiali utilizzati sono eleganti e di alta qualità, combinati con processi innovativi come il legno laserato sulla plancia, che dona una sensazione di morbidezza e lusso, e gli intricati ricami artigianali.

La firma di Giorgio Armani appare sulle ruote, sui sedili, sul cruscotto, all’interno delle portiere e sul lunotto posteriore. La vettura è dotata di fari Full LED Infinity Design e di un tetto in vetro, mentre le dotazioni tecnologiche comprendono un sistema audio JBL premium, un display TFT da 7", uno schermo touch screen NAV da 10,25", radio DAB e Wireless CarPlay/Android Auto.

Dal punto di vista delle prestazioni, la 500e Giorgio Armani è alimentata da un motore elettrico da 87 kW (118 CV) che offre un'autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. La vettura è inoltre equipaggiata con il più avanzato sistema ADAS e il sistema di guida assistita di livello 2.

In linea con la missione di FIAT di promuovere il Made in Italy a livello globale, la 500e Giorgio Armani sarà venduta in Europa, Nord America, Medio Oriente, Africa, Giappone e Australia a partire dal prossimo anno. Questo modello esclusivo rappresenta non solo un veicolo di lusso ma anche un simbolo della maestria e dell’eccellenza italiana.