Fiat 500e è leader nel mercato delle city car elettriche in Europa nel 2023

Olivier François, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, celebra il successo continuato della Fiat 500e, city car elettrica che ha dominato il mercato europeo per due anni consecutivi.

Con oltre 185.000 unità vendute globalmente dal suo lancio nel 2020, la Fiat 500e è diventata la city car elettrica più venduta in Europa e il veicolo elettrico più venduto nel Gruppo Stellantis. Con una quota di mercato del 14,7% nel segmento A+B BEV, la Fiat 500e ha conquistato il primo posto in vari paesi europei, mentre nel complesso dei BEV nei 10 maggiori mercati europei si è classificata al quarto posto. Il successo della 500e è enfatizzato dai premi internazionali e dalla sua espansione con l'introduzione delle sorelle Topolino e 600e, ampliando l'offerta elettrica Fiat. Con 42 premi e una presenza globale in 44 paesi, la Fiat 500e continua a guidare l'elettrificazione e il successo del marchio Fiat. Iscriviti alla newsletter