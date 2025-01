FIAT chiude il 2024 come marchio leader in Italia sia nel segmento delle vetture che in quello dei veicoli commerciali, con un totale di 188.817 immatricolazioni e una quota di mercato del 10,7%.

Secondo i dati forniti da Dataforce, FIAT ha consolidato la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano. Le immatricolazioni complessive nel 2024 hanno raggiunto quota 188.817, di cui 142.150 nel solo segmento delle vetture, corrispondente a una quota di mercato del 9,1%. Questo risultato conferma il ruolo centrale di FIAT nel panorama automobilistico italiano, nonostante alcune sfide affrontate nel secondo semestre dell’anno.

Nel corso del 2024, il brand ha vissuto un’importante fase di transizione, segnata dall’interruzione della produzione di modelli storici come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo. Tuttavia, FIAT guarda al futuro con ottimismo, puntando su una nuova gamma di prodotti più tecnologici e sostenibili, disponibili in versione ibrida o 100% elettrica. Il marchio intende così consolidare ulteriormente la propria leadership e contribuire alla transizione ecologica in corso nel settore automobilistico.

Una strategia chiara per il futuro

Lo scorso 11 luglio, FIAT ha presentato un piano strategico che prevede un completo rinnovamento della gamma di prodotto entro i prossimi tre anni. Il calendario dei lanci è già definito: si partirà con la nuova Grande Panda, prevista in versione sia ibrida che 100% elettrica. Questo modello sarà seguito, entro la fine del 2025, dalla nuova versione della 500, che continuerà a essere prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, simbolo della tradizione industriale italiana.

Nel frattempo, la Fiat Panda rimane la regina incontrastata del mercato italiano. Con oltre 102.000 immatricolazioni nel 2024, la city-car prodotta a Pomigliano d'Arco si conferma la vettura più venduta nel Paese. La nuova versione, denominata Pandina, ha introdotto importanti aggiornamenti in termini di sicurezza e tecnologia, mantenendo però le caratteristiche di versatilità e accessibilità che ne hanno decretato il successo.

Performance significative anche nei veicoli commerciali

FIAT non domina soltanto il mercato delle vetture, ma registra risultati eccellenti anche nel segmento dei veicoli commerciali. FIAT Professional, infatti, ha chiuso il 2024 con una quota di mercato del 23,6%, pari a 46.667 immatricolazioni. Il Ducato, prodotto nello stabilimento italiano di Atessa, si conferma il veicolo commerciale più venduto in Italia con 19.647 immatricolazioni.

Anche il Doblò e lo Scudo, rispettivamente primo e secondo nei loro segmenti, hanno contribuito a rafforzare la posizione di FIAT Professional nel mercato. Un dato particolarmente significativo riguarda il mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici, dove FIAT Professional si è affermato come leader con una quota del 16,6%, grazie a una gamma elettrica recentemente rinnovata che copre tutte le esigenze dei clienti professionali.

Un marchio in evoluzione verso la mobilità sostenibile

Il successo di FIAT nel 2024 è solo l’inizio di un percorso che punta alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile. Il lancio della 600 nella doppia versione ibrida ed elettrica ha già riscosso un buon successo, con 6.858 immatricolazioni. Anche la 500e ha contribuito alla crescita del brand nel segmento delle elettriche con oltre 2.300 unità vendute.

La direzione intrapresa è chiara: FIAT vuole continuare a essere protagonista nel mercato italiano e rafforzare la propria presenza anche a livello internazionale, offrendo ai clienti soluzioni di mobilità all’avanguardia, efficienti e sostenibili.