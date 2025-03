FIAT domina il mercato italiano nel 2025: crescita costante e leadership consolidata

FIAT inaugura il 2025 consolidando il proprio ruolo di marchio leader nel mercato automobilistico italiano.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, nel mese di febbraio il brand ha registrato 18.465 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota complessiva del 12%. Dall’inizio dell’anno, il volume complessivo di immatricolazioni ha toccato le 37.627 unità, con una quota di mercato in crescita al 12,4%, risultato ottenuto anche grazie all’efficacia del Piano Italia Fiat, un’iniziativa commerciale straordinaria che ha reso i modelli FIAT ancora più accessibili. Questo programma, che terminerà alla fine di marzo, ha permesso di rafforzare ulteriormente la posizione competitiva del marchio.

Il modello di punta Pandina ha giocato un ruolo chiave in questa crescita, con 11.902 immatricolazioni nel solo mese di febbraio, confermandosi l’auto più venduta in Italia e distanziando nettamente la seconda vettura più venduta del mercato. La produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco ne garantisce l’alta disponibilità, mentre l’attesa per la nuova Grande Panda, che farà il suo debutto nelle concessionarie italiane a marzo, continua a crescere. Il ritorno di FIAT nel segmento B con la Grande Panda rappresenta un passo significativo nel percorso strategico del brand, in linea con il piano annunciato per il 125º anniversario del marchio. Il rinnovamento della gamma nei prossimi anni rafforzerà ulteriormente la leadership di FIAT, non solo in Italia ma anche nei mercati internazionali.

Anche la Fiat 600 registra un andamento positivo, segnando il miglior mese dal lancio con 1.942 immatricolazioni. Questo risultato evidenzia il crescente apprezzamento del pubblico per i nuovi modelli della gamma FIAT e rafforza la posizione del marchio nel segmento dei crossover compatti.

FIAT Professional si conferma inoltre il marchio leader nel mercato italiano dei veicoli commerciali con oltre 3.700 unità vendute a febbraio e una quota di mercato del 24,6%. Tra i modelli più performanti, spicca il Doblò, che con 1.769 immatricolazioni si afferma come il veicolo commerciale più venduto in Italia, mentre il Ducato si posiziona al secondo posto assoluto nel mercato dei veicoli commerciali e primo tra i van del suo segmento.

Questi risultati confermano la solidità della strategia commerciale di FIAT e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato, mantenendo un’offerta competitiva e accessibile. La combinazione tra modelli di successo, un’offerta commerciale mirata e una rete di distribuzione capillare continua a rafforzare la leadership del marchio, proiettandolo verso un 2025 all’insegna della crescita e dell’innovazione.