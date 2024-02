FIAT Multipla 6x6 One-off, appena messa in vendita su Facebook

Arriva in Heritage HUB la Fiat Multipla 6x6, la one-off creata nell'ambito del progetto Reloaded by Creators, ed è ora finalmente pronta per la vendita.

Ispirata ai sei personaggi, ciascuno con il suo carattere, nati dalla matita di Roberto Giolito nel 1998 per raccontare gli usi diversi della Multipla, che ritroviamo sulla carrozzeria e ricamati sui sedili.

A 25 anni dal suo debutto a Francoforte, Heritage realizza una Fiat Multipla 6x6 esclusiva da collezione. Una One-Off che porta la firma del designer Roberto Giolito, ora Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth), “papà” del modello del 1998. La prima "3+3" posti del suo segmento era così innovativa che nel 1999 fu esposta al MoMA e si aggiudicò il titolo di “Car of the Year” su Top Gear in UK.



La Multipla ridefinisce il ruolo del designer sfatando i luoghi comuni che lo vedono esclusivamente dedicato a stile ed estetica. In questo progetto, il Centro Stile Fiat, in collaborazione con un team d'eccellenza, ha non solo dato forma, ma anche concepito le caratteristiche tecniche e funzionali della vettura. Il risultato è un'auto rivoluzionaria e anticonformista, che combina originalità concettuale con un design comunicativo potentissimo.

Il progetto Heritage si ispira ai sei personaggi nati dalla matita di Giolito nel 1998 in concomitanza con il lancio del modello (da qui il nome di 6X6), che incarnavano approcci diversi di vivere la Multipla. Li ritroviamo a valorizzare gli interni di questa One-Off, ritratti nei sedili e ciascuno con il suo personalissimo carattere: dall’esploratore al bambino pilota, dalla signora attraente all’uomo elegante, dal frate al giovane ribelle degli anni Settanta.

La stessa raffinatezza caratterizza la livrea Turchese Bio che diviene lo sfondo al disegno complessivo dei sei personaggi applicato sul cofano e sulle fiancate, un richiamo agli spazi aperti e al mare, e alla forte attitudine green del modello con le sue motorizzazioni a basse emissioni. A impreziosire il tutto le modanature, le ruote e i paraurti verniciati in Grey White, un colore neutro che spezza con grande eleganza il blu della carrozzeria.