FIAT premiata con il “Top Brand Desire Award” in Germania: il marchio più ambito dai nuovi clienti

FIAT si conferma uno dei marchi più desiderati in Germania, conquistando il prestigioso "Top Brand Desire Award" ai "Car Loyalty Awards 2025", assegnati dalla rivista tedesca Automobilwoche.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Motorworld di Monaco, confermando l’attrattività del marchio italiano nel mercato europeo.

L’analisi condotta dagli esperti di Dataforce, basata sui dati ufficiali dell’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti a Motore (Kraftfahrtbundesamt KBA), ha evidenziato come FIAT sia il brand automobilistico che nel 2024 ha conquistato il maggior numero di nuovi clienti provenienti da altri marchi. Un risultato straordinario che sottolinea il forte appeal della casa torinese tra gli automobilisti tedeschi.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis Global, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo premio da una testata così prestigiosa, soprattutto in un mercato europeo maturo e rilevante come la Germania. Il fatto che FIAT attragga più nuovi clienti di qualsiasi altro marchio è un risultato eccezionale e dimostra quanto FIAT sia attraente per i clienti tedeschi, noti per essere esigenti e grandi intenditori di auto. I valori di FIAT rispecchiano ciò che i nostri clienti cercano: il design italiano, la semplicità e le soluzioni ingegnose.”

Una gamma di modelli iconici e un futuro promettente

FIAT deve il suo successo in Germania a una gamma di modelli iconici che uniscono stile, innovazione e praticità. Tra questi spiccano la FIAT 500e, la Topolino, le sportive Abarth e il versatile Ducato, che si distingue sia nel settore delle automobili che in quello dei veicoli ricreazionali.

Guardando al futuro, FIAT arricchirà presto la sua offerta con la nuova Grande Panda e la FIAT 500 Hybrid, modelli pensati per consolidare la presenza del brand in un mercato sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione.

Con riconoscimenti come il Top Brand Desire Award, FIAT si conferma tra i brand automobilistici più ambiti e in crescita, continuando a conquistare il cuore degli automobilisti europei.