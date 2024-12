FIAT Professional protagonista a “Artigiano in Fiera” 2024: veicoli al servizio degli artigiani

FIAT Professional si conferma partner strategico per artigiani e piccole imprese partecipando all’edizione 2024 di “Artigiano in Fiera”, la più grande manifestazione mondiale dedicata all’artigianato.

L’evento, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre presso Fieramilano Rho-Pero, attira circa un milione di visitatori ed è un punto di riferimento per promuovere i valori di autenticità, qualità e sostenibilità legati al mondo del lavoro artigianale.

Leadership di mercato e innovazione

FIAT Professional rafforza la sua leadership in Italia, con una quota di mercato del 24% nei primi dieci mesi del 2024. In particolare:

E-Ducato: il furgone di grandi dimensioni più venduto in Italia, prodotto nello stabilimento di Atessa, vanta una quota di mercato del 24%.

Fiat Doblò: leader del segmento con il 25,7% grazie alla sua versatilità.

Scudo: riconosciuto per la sua robustezza, con una quota vicina al 20%.

La gamma FIAT Professional si distingue per l’attenzione alla sostenibilità. Nel 2024, il brand ha completato l’elettrificazione di tutti i suoi modelli, integrando nuove tecnologie come sistemi ADAS avanzati e connettività di ultima generazione, per garantire sicurezza e funzionalità elevate ai professionisti.

Impegno verso artigiani e sostenibilità

Partecipando a “Artigiano in Fiera”, FIAT Professional non solo promuove soluzioni innovative per il lavoro artigianale, ma ribadisce il proprio impegno verso la produzione italiana e la transizione ecologica. Il recente annuncio della produzione dell’E-Ducato ad Atessa sottolinea il legame con il territorio e la volontà di supportare le piccole e medie imprese con veicoli pensati per le loro esigenze specifiche.

Con un rapporto sempre più diretto con i clienti e un’attenzione particolare alla personalizzazione dei veicoli, FIAT Professional continua a essere un punto di riferimento per chi cerca soluzioni efficienti, sostenibili e al passo con le sfide del futuro.