Fiat Professional con la sua gamma di commerciali elettrici a EICMA 2022

I veicoli commerciali Fiat Professional debuttano in EICMA. La 79ª Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall’8 al 13 novembre prossimi a Fiera Milano Rho, apre ancora ai veicoli commerciali. Dopo il successo del 2021 di questa nuova offerta espositiva, l’evento fieristico più importante e longevo al mondo per l’industria del settore ospiterà quest’anno per la prima volta i furgoni del brand leader nel mercato dei veicoli commerciali in Italia. Partner sempre più indispensabili ed utilizzati da motociclisti, ciclisti e operatori del settore in ambito commerciale o racing, gli LCV rappresentano oggi le quattro ruote più apprezzate dagli amanti delle due. Fiat Professional esporrà un E-Ducato e un E-Scudo allestiti ad hoc per le esigenze degli appassionati a cui offre una mobilità sostenibile grazie alle sue versioni 100% elettriche. L’intuizione di aprire ai veicoli commerciali leggeri rappresenta un’evoluzione dell’offerta espositiva e allargamento delle categorie merceologiche di EICMA, che confermano altresì la doppia natura b2b e b2c delle kermesse. Dalle squadre impegnate in competizioni sportive sui campi da cross e nei paddock in pista, alla rete di concessionari e appassionati, passando infine per gli artigiani, gli addetti e i fornitori della filiera produttiva di motocicli e biciclette, l’utilizzo di furgoni intercetta infatti la domanda degli operatori del settore e anche quella del grande pubblico di EICMA.