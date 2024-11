FIAT protagonista in "Italian Green" su Rai2: il viaggio verso una mobilità sostenibile per l’Italia

FIAT, da sempre pioniere nella democratizzazione della mobilità, conferma il suo impegno per la sostenibilità partecipando come Main Partner alla quinta stagione di “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”.

Il programma, ideato da Gianluigi Polisena e prodotto da Etra, è un format di successo che esplora e promuove le best practices italiane per l’ambiente, coinvolgendo aziende, istituzioni, associazioni e università. Con la conduzione di Mario Acampa e Marco Martinelli, soprannominati scherzosamente i “power rangers della sostenibilità,” il programma porta su Rai2 ogni sabato mattina un tour delle realtà industriali italiane che hanno innovato i loro processi produttivi per ridurre l’impatto ambientale.

Tra le aziende coinvolte spicca FIAT, che non solo offre modelli all’avanguardia come la 500e, la Topolino e la nuova 600, ma promuove una vera transizione culturale e sociale verso l’elettrificazione. La 500e, city car elettrica prodotta a Mirafiori, è ormai simbolo di mobilità sostenibile e accessibile. La Topolino, un veicolo 100% elettrico pensato anche per i più giovani, è una risposta innovativa alla mobilità urbana, mentre la nuova 600, disponibile in versione ibrida o elettrica, risponde al desiderio di comfort e piacere di guida. E non è tutto: il programma svelerà anche la nuova Grande Panda, un’icona rinnovata che unisce design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, sottolinea l’importanza di iniziative come “Italian Green” per educare e coinvolgere il pubblico in maniera semplice e concreta: “Partecipare a questo programma ci permette di mostrare come la transizione verso una mobilità più sostenibile non sia solo un cambio di veicoli, ma un’evoluzione culturale.”

FIAT, attraverso la trasmissione, mira a sensibilizzare gli italiani sui vantaggi della mobilità a basse emissioni, dall’accesso agevolato nelle ZTL, alla riduzione dei costi di manutenzione e al comfort della guida elettrica, per un futuro più pulito e silenzioso.