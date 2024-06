FIAT rinnova partnership con Disney per "Inside Out 2"

FIAT e Disney Italia rinnovano la loro magica collaborazione, inaugurata con le cinque versioni uniche della Fiat Topolino per il centenario Disney.

In questa nuova fase, FIAT presenta la 600 Hybrid, mentre Disney e Pixar introducono il film d'animazione "Inside Out 2".

Giuseppe Galassi, Managing Director di FIAT e Abarth Italia, ha espresso grande entusiasmo per la rinnovata collaborazione: "Siamo entusiasti di sostenere ancora una volta la magia delle incredibili storie di Disney e Pixar, che risuonano con i valori del nostro pubblico. La nostra 600 Hybrid, simbolo del ritorno di FIAT nel segmento B, abbraccia le nuove emozioni di 'Inside Out 2', trasformandole in un'esperienza di guida unica e positiva".

La 600 Hybrid è progettata per accogliere le nuove emozioni del film come Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia, trasformandole in esperienze positive grazie alle sue ricche dotazioni. L'ambiente cromatico avvolgente, la videocamera posteriore dedicata e i sedili massaggianti per il conducente sono solo alcune delle caratteristiche distintive della nuova Fiat 600.

L'iniziativa punta a trasformare tutte le emozioni che si possono provare alla guida, da quelle più piacevoli a quelle comunemente considerate negative. Le innovazioni presenti nella vettura, come la cromoterapia degli interni e i sensori a 360°, garantiscono un'esperienza di guida che rispecchia e valorizza la complessità delle emozioni umane.

In occasione della première del sequel d’animazione a Roma il 17 giugno, la Fiat 600 Hybrid ha sfilato per le vie della capitale ed è stata esposta per celebrare questa straordinaria partnership. L'evento ha offerto un'opportunità unica per le famiglie italiane e gli amanti del cinema di immergersi nella magia dell'animazione e di esplorare da vicino le caratteristiche della Fiat 600 Hybrid.

La presenza della Fiat 600 Hybrid in questo contesto non solo sottolinea l'importanza della collaborazione tra FIAT e Disney, ma dimostra anche come questa iconica vettura possa incarnare perfettamente lo spirito e l'essenza di "Inside Out 2". I visitatori hanno avuto l'opportunità di comprendere come la Fiat 600 Hybrid si adatti alle diverse emozioni che accompagnano la guida quotidiana, trasformando ogni viaggio in un'esperienza positiva e indimenticabile