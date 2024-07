FIAT e Unieuro lanciano la Topolino Dolcevita

FIAT e Unieuro annunciano l’inizio di una collaborazione strategica che mette al centro la Nuova Topolino, un quadriciclo elettrico ideato per promuovere la mobilità sostenibile, la felicità e la Dolce Vita.

Questo progetto comune sottolinea i valori condivisi dai due brand, come l’italianità, la tecnologia accessibile e la sostenibilità, oltre a un’attenzione particolare verso il cliente e l’innovazione continua.

Sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia, scelti per le loro dimensioni e vicinanza alle grandi città, dove il pubblico potrà ammirare la Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo. Questa verrà esposta in un’area impreziosita da una vasta gamma di accessori, coordinati perfettamente con lo stile del quadriciclo.

La Nuova Topolino rappresenta un significativo contributo di FIAT alla mobilità sostenibile nelle città, offrendo una soluzione ideale sia per i centri urbani caotici sia per i piccoli borghi marinari. Destinata a un pubblico giovane, dai 14 anni in su, e attento al rispetto ambientale, la Topolino è il sogno a quattro ruote degli appassionati della riviera italiana, perfetta per le strade strette della costa.

Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, integra oltre 500 punti vendita e una piattaforma digitale, unieuro.it, offrendo un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata, con ogni cliente al centro di un ecosistema che garantisce vicinanza e servizio. Allo stesso modo, FIAT mira ad accompagnare la transizione all’elettrico con innovazioni di prodotto e un’esperienza cliente sempre più coinvolgente e digitale.

Disegnata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino è una soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, grazie alle sue dimensioni compatte e alla tecnologia 100% elettrica. Per questo veicolo speciale, FIAT ha creato una rivoluzionaria esperienza cliente ispirata alle più popolari piattaforme di e-commerce, semplificando il processo di acquisto digitale con la possibilità di consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. Il cliente può seguire tutte le fasi dell’ordine tramite un innovativo sistema di tracciabilità, ricevendo aggiornamenti via email e contattando il team di Back Office.

Disponibile nelle versioni aperta e chiusa, la Topolino ha dimensioni estremamente compatte (2,53 metri di lunghezza) e una straordinaria maneggevolezza, ideale per l’uso cittadino. Con un unico colore, Verde Vita, e un design minimalista degli interni, la Topolino semplifica la guida in città, con una velocità massima limitata a 45 km/h. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 5,4 kWh, offrendo fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa.

La versione Dolcevita si distingue per i dettagli in stile nautico e il battitacco con logo Dolcevita. Gli accessori opzionali disponibili presso i concessionari FIAT e i negozi Unieuro includono una capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica e coprisedili che si trasformano in comodi teli da mare.

La Topolino Dolcevita è offerta a partire da 9.890€, lo stesso prezzo della versione chiusa. Grazie agli incentivi statali, è disponibile anche una soluzione di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39€, simile a un abbonamento mensile ai trasporti pubblici. Chi ordina la Topolino presso gli showroom Unieuro riceverà in regalo un altoparlante Bluetooth integrabile nella plancia del veicolo.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della collaborazione con Unieuro, un brand italiano votato all’innovazione e alla sostenibilità. Con l’esposizione di Topolino Dolcevita negli store Unieuro, diamo il via alla stagione estiva rendendo più semplice scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni."

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro, ha aggiunto: "Da sempre puntiamo a garantire un'esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo il cliente al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio. Siamo entusiasti di presentare la collaborazione esclusiva con FIAT per il lancio della nuova Topolino. La sinergia tra i nostri due brand sarà la chiave per il successo di questa collaborazione."

Questa partnership tra FIAT e Unieuro rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e innovativa, rendendo la guida elettrica accessibile e divertente per tutti. Con la Nuova Topolino, la Dolce Vita italiana si rinnova all'insegna della tecnologia e del rispetto ambientale.