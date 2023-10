FIAT e UNLMTD Real Estate ripensano il modo di vivere le città

FIAT House è una proprietà residenziale, ispirata all’iconica Fiat 500, dotata di una flotta di Fiat 500e in car-sharing e postazioni di ricarica.

L’innovativa proprietà residenziale sarà costruita negli Stati Uniti attraverso un progetto pionieristico in collaborazione con UNLMTD Real Estate.

La missione di FIAT è quella di sviluppare una mobilità urbana sostenibile trasformando le città in rilassanti aree ricreative, in cui guidare diventi un’esperienza facile, ecologica ed accessibile a tutti. L’innovativo progetto di housing verrà realizzato nel 2024 insieme al lancio della Fiat 500e.

“FIAT è un brand amato in tutto il mondo, e la nostra partnership con UNLMTD ha creato un’opportunità unica per mostrare ciò che FIAT rappresenta: mobilità sostenibile con uno stile di vita ottimistico e orientato al futuro,” dichiara Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis. “Siamo entusiasti di essere in prima linea in questa collaborazione naturale, che è rafforzata dalla contemporanea inaugurazione della FIAT House e dal lancio della nuova Fiat 500e in Nord America all'inizio del prossimo anno.”

Nonostante UNLMTD Real Estate e FIAT facciano parte di due settori diversi, si allineano su una visione comune sul futuro della vivibilità urbana, che integra perfettamente connettività, comunità, sostenibilità e stile. Unendo la forza di un marchio globale e le soluzioni di mobilità di FIAT con l’esperienza nei processi di sviluppo e nel management di UNLMTD, questa alleanza rispecchia l’obiettivo di una vita appagante - La Dolce Vita: un valore essenziale che FIAT intende condividere con i suoi clienti in tutto il mondo, attraverso le sue vetture. FIAT si pone l’obiettivo di creare un’esperienza di guida piacevole e sicura per tutti, combinando un’estetica vivace, uno stile raffinato e caratteristiche tecniche all’avanguardia che garantiscono comfort e prestazioni elevate. Questo promuoverà anche il concetto dell’identità italiana negli Stati Uniti, offrendo un’esperienza diretta dell’elegante stile di vita italiano.

"Collaborare con FIAT in questa impresa crea un’opportunità per superare i confini dello sviluppo immobiliare tradizionale,” dichiara Gabriella LoConte, responsabile dello sviluppo di UNLMTD Real Estate. “Noi immaginiamo un futuro in cui le persone accolgano la mobilità, vivano la vita in modo efficiente e al massimo delle loro possibilità. Non vediamo l’ora di dare vita a questa visione in una location dinamica, in cui è possibile raggiungere Manhattan in pochi minuti attraversando il George Washington Bridge in bicicletta o, altrettanto facilmente, accedere a percorsi impareggiabili per escursioni e passeggiate sulle scogliere di Palisade.”

FIAT House si troverà ai piedi del George Washington Bridge a Fort Lee, in New Jersey, a pochi passi da Manhattan. Situata al crocevia di otto grandi autostrade e dei bellissimi sentieri di Palisades, la location offre anche la possibilità di accedere a diverse soluzioni di mobilità collettiva e di trasporto alternativo. FIAT House offrirà ai residenti un’accessibilità senza precedenti al New Jersey, a New York City ed al resto del mondo e rappresenterà la mobilità di nuova generazione con una flotta in car-sharing di Fiat 500e in loco, completamente elettrica, garantendo ai residenti una soluzione di mobilità sostenibile e divertente da guidare.

FIAT House offrirà, in affitto, un insieme di più di 300 monolocali, bilocali e trilocali dal design raffinato, compresa una selezione di case arredate. Le abitazioni sono ispirate dalla filosofia di design di Fiat 500, rispecchiandone l’efficienza dello spazio, le finiture di pregio e le scelte intelligenti ed eleganti. Il vivace marchio FIAT sarà radicato ad arte in tutta la struttura, dalla hall sorvegliata all'ampia e articolata gamma di servizi e aree comuni che si estendono per più di 30.000 metri quadrati. Questa struttura pionieristica rappresenta il futuro del settore immobiliare, portando lo stile di vita, l'efficienza, la comunità e la mobilità all'avanguardia della vita residenziale.