Ford: gli ingenieri studiano soluzioni per riscaldare i veicoli elettrici

Qual è il modo più efficiente per tenere un ambiente caldo e confortevole?

Con l’aumento dei costi del riscaldamento domestico, questa domanda è diventata sempre più ricorrente. Anche gli ingegneri Ford sono stati chiamati a rispondere a questo quesito, nell’ambito di un progetto volto a migliorare l’autonomia dei veicoli elettrici.

Il riscaldamento dei veicoli elettrici avviene solitamente con l’aria calda diffusa attraverso l'impianto di climatizzazione. In alternativa, però, è possibile riscaldare le superfici interne. Si tratta di superfici con cui gli occupanti entrano in contatto direttamente, oppure pannelli che irradiano calore verso conducente e passeggeri.

Entrambi utilizzano l’energia della batteria, ma gli ingegneri hanno scoperto che con le superfici riscaldabili il consumo di energia potrebbe essere ridotto del 13% rispetto a un climatizzatore standard e ciò comporterebbe un incremento dell'autonomia dei veicoli elettrici del 5% per ogni singola ricarica. 1 Questa soluzione potrebbe consentire, inoltre, di percorrere diverse centinaia di chilometri in più all’anno.

“Sappiamo tutti che se le porte o i finestrini vengono aperti quando fuori fa più freddo, la temperatura all’interno del veicolo si abbassa. Questo è particolarmente vero per i furgoni per le consegne, poiché i conducenti si fermano di continuo e il calore fornito dall’aria condizionata si disperde più rapidamente, mentre le superfici riscaldabili rimangono calde”, ha dichiaratoMarkus Espig, system engineer, Propulsion Systems Engineering, del Ford Research and Innovation Centre Europe. “La riduzione del consumo energetico non solo migliora l’autonomia, ma riduce anche i costi e contribuisce a rendere più sostenibile il nostro modo di viaggiare”.

La ricerca è stata condotta nell'ambito del progetto Connected Electric Vehicle Optimised for Life, Value, Efficiency and Range (CEVOLVER) della Commissione Europea, che si è svolto da ottobre 2018 a ottobre 2022. 2 Il progetto è stato pensato per far conoscere le modalità di costruzione dei nuovi veicoli elettrici e per contribuire alla creazione di aggiornamenti software per i veicoli a emissioni zero già in circolazione. I risultati dei test di gestione del dissipamento del calore sono confluiti nello sviluppo dei prossimi veicoli Ford.

Entro il 2026, l’azienda prevede di vendere in Europa 600.000 veicoli elettrici all’anno, con l’obiettivo globale di produrre annualmente oltre due milioni di veicoli elettrici, entro la stessa data.

Come si è svolto il test

Gli ingegneri hanno equipaggiato un Ford E-Transit 100% elettrico con braccioli, tappetini, pannelli delle porte, alette parasole e un pannello sotto il volante, tutti rigorosamente riscaldabili. 3Il test prevedeva consegne giornaliere e merci e altre attività lavorative, con percorrenze di 350 km sulle strade di Colonia e dintorni, in Germania. I test si sono svolti in inverno e in estate, su strade asciutte e bagnate, sotto la pioggia battente e il vento, a testimonianza della grande esperienza di Ford in termini di ascolto delle esigenze dei clienti business.

La ricerca ha anche dimostrato che le variazioni delle condizioni atmosferiche, del traffico e della strada possono influire sull’autonomia. Incorporare questi dati nel calcolo dell’autonomia complessiva potrebbe aiutare a prevedere con maggiore precisione l’autonomia in tempo reale. Per i veicoli commerciali, questi dati aggregati potrebbero essere utilizzati come un elemento che consente di “prevedere con esattezza l’autonomia della flotta”, in modo da poter stimare l’energia richiesta per un percorso specifico.

Altre tecnologie testate dagli ingegneri Ford che possono offrire significativi miglioramenti in termini di risparmio di energia e di tempo sono state: