Ford: il pick-up più venduto in Italia diventa Platinum

Ford Pro ha svelato il Ranger Platinum , il pick-up dalle caratteristiche premium che alza l’asticella del lusso all’interno della famiglia Ranger.

Il nuovo Ranger Platinum si pone al vertice della gamma della nuova generazione del pick-up più venduto in Europa e in Italia. I dettagli e le finiture esterne esclusive esaltano il design già caratteristico del Ranger e si abbinano a un abitacolo rifinito in pelle, elegante e contemporaneo.

Il potente motore turbodiesel V6 da 3.0 litri di Ford da 240 CV abbinato a una trasmissione migliorata e appositamente progettata, si combinano per offrire prestazioni fluide e una guida più agile. La coppia eccezionale consente, inoltre, di trasportare carichi in tutta sicurezza e trainare fino a 3.500 kg. 3Da oggi è possibile ordinare il Ranger Platinum in Europa. L'inizio della produzione del nuovo modello è previsto per marzo 2023, con le prime consegne a partire dalla tarda primavera.

Il Ranger più lussuoso realizzato da Ford Pro

Il Ranger Platinum è disponibile esclusivamente in versione doppia cabina, cinque posti ed è alimentato dal motore turbodiesel V6 da 3,0 litri di Ford - previsto anche per i SUV di lusso e per il pick-up F-150 in Nord America - che produce 240 CV e 600 Nm di coppia. La potenza viene erogata attraverso il nuovo sistema di trazione integrale permanente a controllo elettronico del Ranger, abbinato al cambio automatico Ford a 10 rapporti con programmazione adattiva dei cambi e supporti riprogettati per ridurre rumori e vibrazioni.

Il risultato è la garanzia di prestazioni raffinate, reattive e sicure, indipendentemente dalle condizioni del terreno e la possibilità di trainare fino a 3.500 kg. Il veicolo offre, inoltre, la stessa capacità di carico di tutti i pick-up Ranger, tra cui un carico utile superiore a una tonnellata. 4

L'esterno del Ranger Platinum si basa sullo stile muscoloso e funzionale della famiglia di pick-up Ranger, abbinato a una maggiore raffinatezza. Il nuovo modello si colloca al di sopra della serie Wildtrak, che ha rappresentato il 60% delle vendite della vecchia generazione di Ranger in Europa.

L’esclusiva griglia e la nuova finitura cromata per gli elementi esterni del Ranger Platinum contribuiscono a creare un forte impatto visivo. A ciò si aggiungono i nuovi cerchi in lega da 20 pollici con dettagli in ebano lucido. Altri dettagli premium sono il portellone posteriore con chiusura ammortizzata, i vetri oscurati e le luci diurne all'interno dei fari Matrix LED. Le barre sul tetto di serie aggiungono un look deciso e un maggior senso di praticità.

All'interno, il Ranger Platinum combina un lussuoso abitacolo rivestito in pelle a una dotazione tecnologica intelligente, progettata per semplificare la vita a bordo. Il guidatore e il passeggero anteriore beneficiano di sedili in pelle premium traforata e trapuntata con regolazione elettrica a 10 vie, funzioni di riscaldamento e raffreddamento ed eleganti cuciture a contrasto. La texture del legno d'acero scuro a grana aperta rafforza lo stile raffinato del design, mentre la sofisticata illuminazione interna contribuisce a creare un'atmosfera rilassante.

L'abitacolo high-tech è definito da due schermi da 12 pollici; un cluster digitale completo sostituisce gli indicatori tradizionali, insieme a un touchscreen verticale che controlla il sistema di infotainment SYNC 4A di Ford. 5 Il Ranger Platinum è dotato anche di un sistema audio B&O a otto altoparlanti 6 e di ricarica wireless dei dispositivi di serie7. La connettività è garantita da un modem FordPass Connect di serie che consente a più funzioni di essere sempre aggiornate over-the air, grazie al software Ford Power-Up che permette di migliorare prestazioni ed efficienza del veicolo nel tempo.

Oltre ai sistemi avanzati di assistenza alla guida presenti sul Ranger Wildtrak, la versione Platinum è dotata di serie anche di Active Park Assist con Park Out Assist, 8 Blind Spot Information System con Cross-Traffic Alert e Trailer Coverage, Lane Change Warning & Aid e una telecamera 360°.

La più ampia gamma di pick-up Ranger di sempre

La serie Platinum si aggiunge alla gamma più ampia di versioni del pick-up Ranger. Oltre ai modelli ad alte prestazioni Raptor, Wildtrak e Limited di nuova generazione, già in vendita, i clienti europei possono ora ordinare anche le versioni Ranger XL e XLT, caratterizzate da specifiche tecniche destinate a soddisfare le esigenze dei clienti business operanti in vari settori, come quello edile e forestale.