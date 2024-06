Ford Mustang GTD: potenza estrema e design racing a Le Mans

La Ford Mustang GTD, presentata ufficialmente alla 24 Ore di Le Mans, rappresenta un concentrato di potenza estrema e sofisticate funzionalità racing.

Con il nuovo Performance Pack, un abitacolo progettato a misura di pilota e dettagli in fibra di carbonio, la Mustang GTD fa il suo audace ingresso sul palcoscenico europeo, combinando tecnologia avanzata e stile impeccabile.

Design e Aerodinamica

La Mustang GTD si distingue per le sue caratteristiche racing più accentuate, soprattutto grazie al Performance Pack. Questo pacchetto include alette aerodinamiche, uno splitter anteriore maggiorato, flap aerodinamici sotto il corpo vettura e un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica all’alettone posteriore. Questi elementi attivi minimizzano la resistenza dell'aria in rettilineo senza compromettere l'aderenza in curva. Inoltre, il Performance Pack offre un pacchetto Lightweight, eliminando parte del materiale fonoassorbente e introducendo esclusivi cerchi in magnesio da 20 pollici, e una distintiva mascherina anteriore.

Secondo Greg Goodall, Chief Engineer della Mustang GTD, "Molte auto sportive si distinguono per un singolo aspetto. Tuttavia, per registrare un giro veloce al Nürburgring, un'auto deve eccellere in tutto: tenuta in curva, aderenza, frenata, accelerazione - non c'è un solo aspetto in cui possa permettersi di non essere al massimo". Grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio e all'aerodinamica attiva del Performance Pack, la Mustang GTD è progettata per eccellere in ogni situazione, puntando a completare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti.

Abitacolo e Comfort

L'abitacolo della Mustang GTD è progettato per mantenere i piloti concentrati e pronti per ogni curva, chicane e rettilineo. I sedili Recaro di serie, in sinergia con il nuovo volante racing, offrono un supporto ottimale. Il volante, con bordo spesso e imbottito, è arricchito da inserti premium Dinamica, rivestito in pelle e dettagli in fibra di carbonio. I comandi al volante permettono di regolare la rigidità delle sospensioni e la modalità di scarico, consentendo ai piloti di modificare il comportamento della loro Mustang GTD senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Due nuovi pulsanti sul pannello principale permettono di accedere al menu delle Track Apps per attivare il sollevamento dell'asse anteriore, evitando ostacoli nei parcheggi e nei vialetti. I piloti possono inoltre gestire con maggiore precisione gli oltre 800 CV del motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, grazie al cambio a doppia frizione a otto velocità con paddle shifters in titanio. Questi paddle, di dimensioni maggiorate e design esagonale, sono progettati per essere più leggeri e garantire una presa sicura, migliorando l'esperienza di guida. Il rivestimento in titanio è disponibile anche sul selettore di marcia rotativo sulla consolle centrale.

Stile Racing

La Mustang GTD non compromette lo stile, presentandosi con la nuova vernice Chroma Flame, esclusiva e di serie, che ruba la scena a Le Mans. La profonda tonalità bordeaux si abbina perfettamente con la finitura della versione Carbon. Altri colori disponibili includono Polymimetic Gray, Race Red, Shadow Black, Frozen White e Lightning Blue. La versione Carbon mette in risalto la carrozzeria in fibra di carbonio, con cofano, tetto e Tech Deck posteriore non verniciati, e cerchi rifiniti in Magnetite. Sono disponibili stripes a contrasto o dello stesso colore della carrozzeria, così come le pinze dei freni in colore Grabber Blu, Race Red o nero.

Tecnologia e Innovazione

La Mustang GTD incorpora la tecnologia Unreal Engine, utilizzata nel mondo del gaming, per il sistema di infotainment SYNC 4 2. Messaggi di accoglienza esclusivi per la Mustang GTD vengono visualizzati sul touchscreen da 13,2 pollici e sul quadro strumenti digitale riconfigurabile da 12,4 pollici. Ogni modalità di guida modifica l’immagine della Mustang GTD proiettata, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente e all'avanguardia.

La Ford Mustang GTD rappresenta un nuovo standard nel mondo delle auto sportive, unendo potenza estrema, design sofisticato e tecnologia avanzata. La sua presentazione alla 24 Ore di Le Mans ha dimostrato come Ford continui a spingere i confini dell'innovazione automobilistica, offrendo un veicolo che eccelle in ogni aspetto, dal design aerodinamico all'interno lussuoso, fino alle prestazioni su pista. La Mustang GTD è pronta a lasciare il segno, promettendo un'esperienza di guida senza pari per gli appassionati di auto sportive.