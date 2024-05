Ford Pro Lancia l'E-Transit Custom per le PMI in Europa

Ford Pro ha introdotto l'E-Transit Custom in Europa, rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrici (EV) da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

Questo lancio arriva in un momento cruciale, con uno studio del Centre for Economics and Business Research che rileva un aumento significativo delle immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici dal 2018 al 2023.

Caratteristiche e Innovazioni dell'E-Transit Custom

L'E-Transit Custom è stato progettato da zero con tecnologie innovative ispirate dai feedback dei clienti. La connettività 5G di serie e soluzioni intelligenti come il volante reclinabile che funge da piano di appoggio rendono questo veicolo particolarmente adatto alle esigenze delle PMI.

Il propulsore elettrico dell'E-Transit Custom garantisce un'autonomia di guida fino a 337 km, con intervalli di manutenzione di due anni e chilometraggio illimitato. La capacità di carico è fino a 1.011 kg, con un piano di carico più basso e accesso facilitato. La capacità di traino, leader nella sua categoria, raggiunge i 2.300 kg, rendendo questo veicolo ideale per il trasporto di carichi pesanti in aree a basse emissioni.

Efficienza Energetica e Ricarica

L'E-Transit Custom utilizza una batteria da 64 kWh, supportata da un innovativo sistema di pompa di calore a iniezione di vapore per una migliore efficienza energetica. La frenata rigenerativa consente la guida con un solo pedale, migliorando l'efficienza nei percorsi urbani. La ricarica completa con un Ford Pro Home Charger da 11 kW richiede circa 6,7 ore, mentre una ricarica rapida dal 10 all'80% può essere effettuata in circa 39 minuti con un caricatore DC da 125 kW.

Design e Funzionalità per la Massima Produttività

Ford ha sviluppato l'E-Transit Custom con l'obiettivo di offrire una produttività senza eguali. Tra le caratteristiche principali spiccano il piano di carico più basso, lo spazio di accesso dalle porte laterali ai vertici della categoria e il nuovo gradino laterale per facilitare le attività di carico. La nuova architettura permette un livello di produttività senza precedenti, grazie anche alle sospensioni posteriori indipendenti che migliorano la trazione e la maneggevolezza.

Comfort e Innovazioni per il Conducente

L'abitacolo dell'E-Transit Custom è progettato per offrire il massimo comfort durante i lunghi turni di lavoro. Il Mobile Office con volante reclinabile, la tecnologia Delivery Assist e le ruote anteriori riposizionate sono solo alcune delle innovazioni pensate per facilitare il lavoro dei conducenti.

Il sistema di infotainment SYNC 4 di Ford, supportato da un touchscreen da 13 pollici e un modem 5G, offre un'esperienza digitale avanzata. L'integrazione di Alexa Built-in consente di utilizzare comandi vocali per chiamate e acquisti, mentre gli aggiornamenti software wireless migliorano continuamente le prestazioni del veicolo.

Una Gamma di Modelli per Ogni Esigenza

La nuova generazione di Transit Custom offre una gamma completa di modelli, tra cui l'E-Transit Custom disponibile in due lunghezze (L1 e L2) e diverse configurazioni, come il furgone, il furgone doppia cabina e il combi M1. Sono disponibili tre allestimenti: Trend, Titanium e Sport, ciascuno con caratteristiche uniche per soddisfare diverse esigenze.

Per le PMI che non possono ancora adottare completamente l'elettrico, Ford Pro offre anche il Transit Custom Plug-In Hybrid, che combina un motore a benzina da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh per un'autonomia elettrica fino a 56 km.

L'E-Transit Custom rappresenta un passo significativo verso l'elettrificazione dei veicoli commerciali per le PMI in Europa. Con la sua tecnologia avanzata, design innovativo e soluzioni orientate alla produttività, questo veicolo è destinato a diventare un punto di riferimento per le imprese che cercano di migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi di gestione. Le prime unità saranno disponibili in Italia all'inizio del 2025, offrendo alle PMI una soluzione pratica e sostenibile per le loro esigenze di trasporto.