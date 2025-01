Ford Pro: leader europeo nei veicoli commerciali per il decimo anno consecutivo

Ford Pro si conferma ancora una volta il punto di riferimento nel mercato europeo dei veicoli commerciali, conquistando il primato per il decimo anno consecutivo.

Un risultato straordinario che si riflette anche in Italia, dove il brand ha chiuso il 2024 con numeri senza precedenti: oltre 35.000 unità immatricolate, segnando un incremento di più di 7.000 veicoli rispetto all'anno precedente, e una quota di mercato che raggiunge il 19,7%, con una crescita di 3 punti percentuali.

Questa performance eccezionale testimonia non solo la solidità del marchio, ma anche la fiducia delle aziende italiane verso una gamma di prodotti e servizi progettati per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più dinamico.

Tra i modelli più apprezzati, il Transit Custom e il Ranger continuano a dominare i rispettivi segmenti dal 2016, confermandosi scelte di punta per versatilità e affidabilità. A questi si affianca il Tourneo Custom, che consolida ulteriormente il successo della gamma Ford Pro nel segmento dei veicoli funzionali e versatili.

Sul fronte dell’innovazione sostenibile, Ford Pro conferma il suo impegno verso la mobilità elettrica con l’E-Transit, leader del segmento per il secondo anno consecutivo. Una scelta che premia la capacità del brand di anticipare le esigenze di un mercato in transizione, offrendo soluzioni sostenibili senza compromessi sulle prestazioni.

A commentare questi risultati è Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia: "Questi numeri straordinari dimostrano come le aziende italiane, di ogni dimensione e tipologia, scelgano di affidarsi a Ford Pro per essere sempre più efficienti e produttive. La loro crescita è la nostra crescita e siamo orgogliosi di supportarle con soluzioni che aumentino la loro produttività, contribuendo al loro successo. Il nostro impegno è costante: continueremo a investire in tecnologie e servizi per rispondere alle diverse esigenze, in un mercato in continua evoluzione”.

Grazie a una gamma di prodotti innovativi e a una strategia basata sull’ascolto delle esigenze delle imprese, Ford Pro si conferma non solo leader di mercato, ma anche un partner affidabile e strategico per le aziende italiane.