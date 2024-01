Ford Pro svela il nuovo Transit Connect

Ford Pro ha presentato il nuovo Transit Connect, un furgone compatto ad alta produttività che completa l'elettrificazione della famiglia Transit.

La terza generazione del veicolo introduce una versione Plug-In Hybrid con un'autonomia elettrica stimata di 110 km e capacità di carico fino a 3,7 m3. Sarà disponibile anche in versione Combi con una seconda fila di posti rivoluzionaria. Il veicolo offre tecnologie avanzate, cruscotto digitale e connesso, oltre alla possibilità di optare per la trazione integrale. Ford Pro fornisce soluzioni software come il gestionale flotte Telematics e servizi come FordLiive per monitorare e ridurre i tempi di fermo. Il nuovo Transit Connect sarà in produzione dalla primavera del 2024, con le prime consegne previste durante l'estate per i modelli diesel. La versione PHEV sarà disponibile entro la fine dell'anno, seguita dai modelli a trazione integrale e dalla versione Combi all'inizio del 2025.

Il Transit Connect PHEV1.2 è parte del progetto di elettrificazione della famiglia Transit in Europa da parte di Ford Pro. La strategia comprende veicoli totalmente elettrici come E-Transit1.3, E-Transit Custom1.4 (la prima versione BEV del furgone da una tonnellata più venduto in Europa5) ed E-Transit Courier1,6.

La versione PHEV è una novità per il Transit Connect e offre un sistema ibrido che combina un motore a benzina EcoBoost 1.5 con un propulsore elettrico, alimentato da una batteria ad alta tensione. Questa configurazione eroga una potenza di 150 CV e una coppia di 350 Nm7 attraverso un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. Il veicolo ha una portata utile massima di 770 kg8 e può trainare fino a 1.400 kg.9

Il Transit Connect PHEV offre un'autonomia elettrica stimata di fino a 110 km, con una coppia di 330 Nm disponibile in modalità completamente elettrica, anche a pieno carico. La batteria può essere ricaricata tramite il caricabatterie AC di bordo da 11 kW o attraverso la ricarica rapida a corrente continua, che raggiunge i 50 kW.

Tre modalità di guida aiutano a ottimizzare il consumo di energia:

· EV Adesso, per guidare utilizzando solo il motore elettrico;

· EV Auto, che bilancia l’erogazione dei motori EV e benzina per adattarsi al meglio alle condizioni di guida;

· EV Later, per conservare l’energia elettrica e utilizzarla successivamente in modalità EV Now;

Il Transit Connect di Ford Pro è progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora con furgoni compatti, offrendo diverse opzioni per adattarsi a vari scenari. Disponibile nelle versioni a passo corto o lungo, il veicolo è proposto sia come Van che come Combi con 5 posti.

Il design del vano di carico del furgone offre un volume utile di oltre 3,1m o oltre 3,7m, a seconda della scelta del passo. La portata utile massima è di 820 kg, con una capacità di traino che raggiunge i 1.500 kg, consentendo il trasporto di attrezzature e rimorchi di dimensioni generose.

La versione Combi presenta un innovativo sistema di configurazione dei sedili che consente una rapida trasformazione del veicolo da un comodo cinque posti a un furgone da lavoro con ampio volume di carico. Il divano posteriore può essere facilmente ripiegato in avanti e verso l'alto, aumentando il volume di carico a 2,5m (L1) o 3,1m3(L2). In questa configurazione, i sedili posteriori fungono da paratia protettiva a tutta altezza, garantendo sicurezza e comfort agli occupanti dei sedili anteriori.

I servizi di Ford Pro per il Transit Connect sono progettati per ottimizzare la produttività dei clienti, riducendo i tempi di attività e i costi operativi. Il nuovo modello offre una soluzione dedicata per i clienti flotte, che include un dispositivo plug-in per la connettività alle soluzioni software Ford Pro Telematics.

Ford Pro Service fornisce anche soluzioni di manutenzione adatte alle esigenze dei clienti commerciali, con un servizio di assistenza mobile (Mobile Service) che può gestire il 70% delle attività di manutenzione e riparazione nei luoghi e tempi preferiti dai clienti. Questo servizio, già attivo in Italia, è stato testato nel Regno Unito con risultati che riducono i tempi di inattività da tre giorni a sole due ore, senza compromettere la qualità del servizio.

Il Transit Connect può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente, come l'allestimento per la refrigerazione del vano di carico. Le trasformazioni vengono discusse con il FordPartner di riferimento, garantendo il supporto e l'assistenza post-vendita da parte di Ford Pro.

Il Ford Transit Connect offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui il nuovo propulsore PHEV, un motore diesel EcoBlue 2.0 con due livelli di potenza e un sistema di trazione integrale. La trazione integrale è disponibile con il motore da 122 CV, con cambio manuale a sei marce o automatico a doppia frizione a sette rapporti. Il modello da 102 CV è disponibile solo con trazione anteriore e cambio manuale a sei marce. Si prevede un'efficienza nei consumi a partire da 4,8l/100km.

La trazione integrale offre maggiore trazione e sicurezza in condizioni meteorologiche difficili, consentendo di espandere il business anche in terreni meno agevoli. La gamma di tecnologie include un quadro strumenti digitale da 10", touchscreen centrale da 10" con navigazione connessa, mirroring wireless di Apple Carplay e Android Auto, ricarica wireless e porte USB-C con potenza fino a 45 watt.

Per un'esperienza premium, sono disponibili sedili anteriori riscaldati con supporto lombare elettrico a quattro vie, volante riscaldato e avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Pre-Collision Assist e il Blind Spot Information System con Cross-Traffic Alert. Altre opzioni includono il Pro Trailer Backup Assist per facilitare le manovre con rimorchio.

La gamma di versioni del Transit Connect risponde alle diverse esigenze di lavoro, con le varianti Trend, Titanium e Active, ciascuna progettata per specifiche esigenze, dalle flotte ai piccoli artigiani. La Titanium offre cerchi in lega da 17 pollici e dotazioni tecnologiche avanzate, mentre la Active è una versione Combi con uno stile ispirato agli SUV, luci LED e barre sul tetto.