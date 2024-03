Ford Tourneo Connect PHEV: novità ecologica

Ford amplia l'offerta del suo rinomato multi-activity vehicle, il Tourneo Connect, introducendo una rivoluzionaria motorizzazione Plug-In Hybrid (PHEV).

Questa novità segna un importante passo avanti nell'ambito dei veicoli elettrificati, offrendo ai consumatori una soluzione ecologica senza compromettere la flessibilità e la versatilità che caratterizzano il modello. Disponibile anche nella variante a 7 posti, il Tourneo Connect PHEV si propone come il compagno ideale per ogni tipo di spostamento, garantendo un'esperienza di guida efficiente ed elettrificata.

Con una percorrenza stimata fino a 110 km in modalità completamente elettrica, il nuovo Tourneo Connect PHEV assicura una maggiore libertà di movimento, perfetto per gli spostamenti quotidiani in aree urbane e per viaggi più lunghi. L'introduzione di questa motorizzazione arricchisce ulteriormente la gamma di veicoli elettrificati di Ford in Europa, includendo anche l'E-Tourneo Courier, l'E-Tourneo Custom e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

"Il Tourneo Connect è sempre stato sinonimo di spazio e flessibilità, e l'arrivo della versione Plug-In Hybrid eleva ulteriormente questi standard", afferma Rich Hughes, Tourneo Brand Manager di Ford Europe. La combinazione di autonomia elettrica e comfort di guida rende questo veicolo l'ideale per una varietà di utilizzi, dal trasporto quotidiano all'avventura, adattandosi perfettamente a uno stile di vita dinamico.

Il cuore del Tourneo Connect PHEV è il suo propulsore ibrido plug-in, che combina un efficiente motore benzina EcoBoost da 1,5 litri con una batteria e un motore elettrico, erogando una potenza di 150CV e 350 Nm di coppia. La versatilità è garantita da un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e da una batteria che supporta la ricarica rapida fino a 50 kW, assicurando tempi di ricarica ridotti sia in viaggio che a casa.

Ford non trascura la tecnologia e l'innovazione, dotando il Tourneo Connect PHEV di sistemi intuitivi per la selezione delle modalità di guida, che ottimizzano l'utilizzo della batteria e massimizzano l'autonomia. Le modalità disponibili includono EV Adesso, EV Auto, EV Dopo ed EV Ricarica, ciascuna progettata per adattarsi alle diverse necessità di guida.

Disponibile in due versioni, il cinque posti e il più spazioso Grand Tourneo Connect PHEV a sette posti, questo veicolo offre ampi spazi interni e comfort per i passeggeri, senza sacrificare l'abitabilità. L'integrazione di tecnologie avanzate, come il quadro strumenti digitale doppio da 10 pollici e il sistema di connettività SYNC, arricchisce l'esperienza di bordo, rendendo ogni viaggio più piacevole e sicuro.

Ford propone il Tourneo Connect Plug-In Hybrid in tre allestimenti: Trend, Titanium e Active, ognuno con caratteristiche distintive per soddisfare le preferenze di un ampio spettro di clienti. Dalla versione Trend, ricca di dotazioni di serie, alla Titanium con finiture premium, fino alla Active dallo stile più avventuroso, ogni allestimento offre una combinazione unica di stile, comfort e tecnologia.

Con l'introduzione del Tourneo Connect Plug-In Hybrid, Ford ribadisce il suo impegno verso la mobilità sostenibile, offrendo ai consumatori un'opzione ecologica, tecnologicamente avanzata e versatile per le loro esigenze di trasporto. Le prime consegne sono previste per l'ultimo trimestre di quest'anno, segnando l'inizio di una nuova era per i veicoli elettrificati Ford.