Ford è Official Car delle 2022 Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Il primo appuntamento saranno le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals che si svolgeranno a Milano dall’8 al 12 novembre e vedranno coinvolti gli otto giocatori migliori al mondo di età pari o inferiore a 21 anni.

Il torneo si articola su cinque giorni e la formula prevede due gironi da quattro giocatori ciascuno, seguiti da semifinali e finale.

Dopo le otto promesse emergenti, sarà il turno dei grandi campioni che si sfideranno a Torino, dal 13 al 20 novembre 2022, in occasione delle Nitto ATP Finals.

L’evento torna a essere ospitato nel capoluogo piemontese dopo il grande il successo dello scorso anno, sia in termini di ricaduta economica sia per l’elevato indice di gradimento da parte del grande pubblico, degli ospiti e dei partner. Il torneo di tennis maschile, giocato sul cemento indoor al Pala Alpitour, rappresenta l’evento di chiusura della stagione ATP, sia per il singolo sia per il doppio, e vedrà la partecipazione degli 8 migliori singolaristi e delle 8 migliori coppie di doppio della stagione.

L’obiettivo di coniugare le grandi performances con la sostenibilità ha rappresentato il punto di incontro tra Ford e l’evento di Torino.

La FIT insieme ad ATP, infatti, lavora al fianco dei principali stakeholder dell’evento per raggiungere i suoi obiettivi – fissati per il 2025 – che mirano a realizzare un evento a basso impatto ambientale attraverso l’impiego di materiali eco-compatibili e la riduzione delle CO2 per le attività di transportation. In questo senso l’utilizzo della flotta green di Ford rappresenta la naturale evoluzione, in linea con un approccio più sostenibile nei confronti dell’ambiente

Un impegno fortemente condiviso da Ford che fa dell’elettrificazione il punto di forza del suo piano strategico per l’Europa che prevede, entro il 2030, la commercializzazione di una gamma di vetture esclusivamente elettriche, con l’obiettivo di diventare “Carbon Neutral” negli asset produttivi e nella logistica – inclusi i fornitori - entro il 2035.

Per questo motivo, Ford Italia ha deciso di affiancare entrambe le manifestazioni in qualità di Official Car. All’insegna della mobilità sostenibile, infatti, metterà a disposizione di atleti, staff ed ospiti tutta la sua gamma elettrificata di vetture tra le quali la Ford Mustang Mach-E, perfetta sintesi di grandi performances all’insegna della sostenibilità.

“Ford è a fianco degli eventi culmine del finale di stagione tennistica, le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e le Nitto ATP Finals, condividendo i valori e i principi di questo sport e accogliendo pienamente la mission di creare un evento all’insegna delle performances e della sostenibilità. Lo facciamo mettendo a disposizione della logistica, per entrambe le manifestazioni sportive, una gamma di modelli a basso impatto ambientale, elettrica ed elettrificata all’interno della quale brilla la Ford Mustang Mach-E, un nome che fonde insieme l’essenza delle performances con l’attenzione verso il pianeta in cui viviamo.” Ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia. “In questo modo ribadiamo, ancora una volta, l’impegno di Ford verso una mobilità del futuro che sia più rispettosa dell’ambiente e più pulita, in linea con la nostra strategia che prevede infatti, entro il 2024, l’arrivo di 7 nuovi modelli 100% elettrici”.