Formula 1 confermati due Gran Premi in Italia per il 2025

La stagione 2025 della Formula 1 si annuncia ricca di appuntamenti in Italia, con il calendario ufficiale che prevede due gare sul suolo italiano.

Imola e Monza sono le città scelte per ospitare queste competizioni, consolidando la posizione dell'Italia come fulcro di eventi di automobilismo di prestigio internazionale.

Dal 16 al 18 maggio, il circuito di Imola avrà l'onore di ospitare la prima gara europea della stagione, un evento che richiamerà appassionati da tutto il continente. Seguirà, dal 5 al 7 settembre, il leggendario Gran Premio di Monza, noto per la sua storia e il suo fascino unico nel cuore della Lombardia.

La conferma di questi due eventi è stata accolta con entusiasmo da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI). In una recente dichiarazione, Sticchi Damiani ha espresso grande soddisfazione: "L'annuncio di oggi riconosce l'ACI come l'unico ente al mondo che organizza due Gran Premi sul proprio territorio. Questo è un tributo all'incessante lavoro e dedizione che stiamo investendo per assicurare che i tifosi godano di uno spettacolo sempre più entusiasmante e di strutture all'avanguardia."

Non si tratta solo di sport: la presenza di due Gran Premi in Italia rappresenta anche un'importante leva promozionale per il paese. Questi eventi attirano l'attenzione internazionale, promuovendo l'Italia non solo come una destinazione turistica di primo piano, ma anche come un hub dinamico e moderno capace di ospitare eventi di grande rilievo. L'impatto economico di tali eventi è significativo, con benefici che si estendono a tutto il settore turistico e oltre, stimolando l'industria locale e offrendo nuove opportunità di business.

In vista del 2025, l'Italia si prepara quindi a essere non solo una testimone, ma anche protagonista attiva nello scenario della Formula 1 mondiale, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un motore potente per il progresso e la promozione a livello globale.