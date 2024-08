Formula 1 Gran Premio d'Italia 2024, Monza accende i motori

L’Autodromo Nazionale Monza si prepara a riaprire i battenti con il grande evento del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, previsto per domenica 1 settembre alle ore 15.

Questo appuntamento, il sedicesimo su 24 del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024, è tra i più attesi dell’anno, e segna la 74ª volta che Monza ospita la Formula 1, dalla nascita del campionato nel 1950. Un evento che porta con sé non solo l’adrenalina delle monoposto più veloci del mondo, ma anche un carico di storia, innovazione e sfide tecnologiche.

Dopo quasi sette mesi di lavori intensi, l’Autodromo di Monza si presenta rinnovato in molte delle sue parti essenziali. Gli interventi, iniziati l’8 gennaio 2024 e costati 21 milioni di euro, hanno avuto come obiettivo principale il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza del circuito. La pista è stata completamente riasfaltata, utilizzando una nuova pavimentazione flessibile che promette di rendere il tracciato più performante sia in termini di velocità che di resistenza. Inoltre, la Prima Variante è stata allargata, permettendo a due vetture di affrontarla affiancate per tutta la sua percorrenza, una modifica cruciale per garantire spettacolo e sicurezza durante la gara.

Tutti i cordoli del circuito sono stati sostituiti in conformità con le nuove norme della FIA, e un sofisticato sistema di drenaggio è stato installato per gestire le acque in caso di eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti. Questi interventi, che riguardano anche la gestione delle acque, sono stati pensati per rendere Monza un modello di efficienza e sicurezza.

Oltre ai miglioramenti sulla pista, Monza ha visto anche una serie di interventi infrastrutturali volti a migliorare l’esperienza degli spettatori. Tra le opere realizzate, spicca un nuovo sottopasso che collega il viale d’ingresso di Porta Vedano alla Parabolica, migliorando notevolmente il flusso di spettatori. Inoltre, tre nuovi sottopassi pedonali sono stati realizzati presso l’ingresso Santa Maria alle Selve, il viale Mirabello e l’area interna del circuito, separando in modo netto il traffico pedonale da quello veicolare.

Queste infrastrutture non solo aumentano la sicurezza e il comfort per il pubblico, ma rendono l’accesso ai diversi punti del circuito molto più agevole. Nuovi percorsi pedonali in calcestre, un materiale ideale per pavimentazioni all’aperto, sono stati realizzati per facilitare lo spostamento all’interno dell’area. Durante il Gran Premio, due nuove passerelle pedonali, una alla Prima Variante e l’altra vicino alla Variante Ascari, permetteranno agli spettatori di raggiungere facilmente le aree più ambite del circuito, come la Fan Zone.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, diversi esponenti istituzionali hanno preso la parola per sottolineare l’importanza delle opere realizzate e il significato del Gran Premio d’Italia nel panorama internazionale della Formula 1.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha dichiarato: “Questa è una pista completamente nuova rispetto a quella che ha ospitato la scorsa edizione del Gran Premio d’Italia. Monza è cambiata profondamente nell’ultimo anno, e ciò che abbiamo realizzato è solo il primo passo di un più ampio piano di ammodernamento. Vogliamo continuare a rendere questo autodromo sempre più ospitale e al passo coi tempi, in vista del rinnovo del contratto con la Formula 1.”

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha aggiunto: “L’Autodromo Nazionale di Monza, il circuito più antico, prestigioso e veloce del mondo F1, si presenta a piloti, team, media e tifosi completamente rinnovato. Questo restyling, rispettando i tempi, renderà l’impianto più moderno, performante e sicuro, confermando Monza come un modello di eccellenza che valorizza la sua storia e la sua tradizione.”

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha elogiato l’impegno dell’Automobile Club d’Italia per mantenere Monza all’altezza degli standard richiesti dalla moderna Formula 1. “Il Gran Premio d’Italia è uno dei momenti più importanti dell’anno, e i miglioramenti apportati al circuito dimostrano un forte impegno per migliorare l’esperienza di tutti i protagonisti del motorsport.”

Il Gran Premio d’Italia non è solo un evento sportivo, ma rappresenta anche una vetrina internazionale per la città di Monza e per l’intera area metropolitana di Milano. Paolo Pilotto, Sindaco di Monza, ha sottolineato come l’evento sia simbolo di una città che si distingue per innovazione e qualità della vita. “Monza è pronta ad accogliere i tanti appassionati della Formula 1, offrendo non solo un impianto all’avanguardia, ma anche un programma vivace con Monza-FuoriGP, che permetterà ai visitatori di scoprire il ricco patrimonio artistico e culturale della nostra città.”

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, ha rimarcato l’importanza dell’indotto economico generato dal Gran Premio per tutta la regione. “Il Gran Premio d’Italia rappresenta una preziosa occasione per Milano e l’intera area metropolitana, contribuendo in modo significativo al flusso turistico eccezionale che stiamo registrando quest’anno.”

Il programma del weekend prevede una serie di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Le monoposto di Formula 1 scenderanno in pista venerdì 30 agosto per due sessioni di prove libere, seguite dalla terza sessione e dalle qualifiche di sabato 31 agosto. Domenica 1 settembre, alle ore 15, scatterà il semaforo verde per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, una gara che si preannuncia avvincente su un percorso di 53 giri lungo i 5.793 metri del circuito di Monza.

Lungo tutto il tracciato, 31 maxischermi permetteranno al pubblico di non perdere nemmeno un istante dell’azione in pista, mentre 21 punti di ristoro, di cui quattro food court, assicureranno un’offerta variegata per tutti i gusti. I punti acqua gestiti da Brianzacque saranno 13, ai quali si aggiungono dieci tronchi-fontanelle per garantire un’esperienza confortevole anche nei momenti più caldi della giornata.

A partire da giovedì 29 agosto, sarà aperta la Fan Zone, situata tra il rettifilo opposto ai box e quello dell’Alta Velocità, con un programma di intrattenimento che si protrarrà fino a domenica 1 settembre. Un’occasione unica per i tifosi di avvicinarsi al mondo della Formula 1 e vivere da protagonisti l’atmosfera del Gran Premio.

Per vivere al meglio l’esperienza del GP, è disponibile anche l’app ufficiale Monza Circuit, scaricabile dagli store digitali, con tutte le informazioni utili su programma, parcheggi e vie di accesso.

Ferrari Trento, fornitore ufficiale della Formula 1, ha presentato una bottiglia speciale per celebrare il Gran Premio d’Italia 2024. La Ferrari F1® Gran Premio d’Italia Jeroboam, caratterizzata da una livrea tricolore, sarà utilizzata dai piloti sul podio per festeggiare al termine della gara, aggiungendo un ulteriore tocco di classe a un evento che già si preannuncia indimenticabile.

Con queste premesse, il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024 si prepara a regalare al pubblico emozioni forti e uno spettacolo senza pari, confermando Monza come il Tempio della Velocità e uno dei circuiti più amati del calendario iridato.