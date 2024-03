Formula E e Google Cloud: innovazione in pista

La Formula E ha annunciato una nuova e significativa partnership con Google Cloud, segnando l'inizio di un'era di ulteriore innovazione per il primo sport motoristico completamente elettrico al mondo. Questa collaborazione pluriennale punta a sfruttare le avanzate capacità di Google Cloud, dalla scalabilità dell'infrastruttura cloud all'intelligenza artificiale generativa (gen AI), per elevare le prestazioni sul circuito e al di fuori di esso.

Jeff Dodds, CEO della Formula E, esprime grande entusiasmo per questa partnership: "Il nostro legame con Google Cloud dimostra l'innovazione e la rapida crescita della Formula E.

Stabilire un record mondiale è stato solo l'inizio; abbiamo grandi ambizioni per il futuro." Queste parole sottolineano l'impegno della Formula E nel rimanere all'avanguardia dell'innovazione tecnologica nel motorsport.

Henry Chilcott, Chief Marketing Officer della Formula E, condivide una visione simile, evidenziando come la collaborazione con Google Cloud aprirà nuove strade per l'engagement dei fan e la crescita della base di appassionati. "Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle analisi avanzate, miriamo a personalizzare l'esperienza dei fan e ad ampliare la nostra portata a livello globale," afferma Chilcott.

Da parte di Google Cloud, Laurence Lafont, Vice Presidente, Strategic Industries EMEA, esprime il proprio entusiasmo per la collaborazione: "Lavorare con la Formula E ci permette di portare le nostre tecnologie all'avanguardia nel mondo emozionante delle corse elettriche. Insieme, puntiamo a costruire il futuro del motorsport sostenibile."

L'annuncio arriva alla vigilia dell'E-Prix di San Paolo, segnando l'inizio della stagione 10 che promette di essere la più emozionante fino ad ora. Con l'introduzione di nuove località come Tokyo, Shanghai e Misano, e il ritorno in città amate come Monaco e Londra, la stagione si preannuncia ricca di sfide e innovazioni.

Questa partnership rappresenta un passo significativo per la Formula E nel suo percorso verso l'innovazione continua e la sostenibilità, ponendola come pioniera nel mondo del motorsport elettrico e dimostrando l'impegno nell'attrarre una nuova generazione di fan attraverso la tecnologia e la responsabilità ambientale.