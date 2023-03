Francesco Calcara nominato Chief Operating Officer di Free2move eSolutions

Free2move eSolutions ha un nuovo Chief Operating Officer.

Francesco Calcara riporterà direttamente al Chief Executive Officer Mathilde Lheureux e avrà il compito di coordinare e ottimizzare tutte le attività operative, incluse quelle relative a Sales & Marketing. Obiettivo: rendere tutte le attività più efficienti e funzionali per l’azienda.

Dopo aver conseguito una laurea in Economia aziendale e un master in Scienze economiche e gestione aziendale presso l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma, Calcara ha acquisito una lunga esperienza nel mondo dell’automotive. Tra il 2002 e il 2007 ha operato nel settore commerciale presso LeasePlan e Mazda, quindi per un lungo periodo (fino al 2017) ha lavorato per BMW, occupandosi tra l’altro del marchio MINI e della strategia Luxury della casa automobilistica. Quindi è stato responsabile del marchio DS, Managing Director di DS Automobiles, vicepresidente del Groupe PSA; infine, nell’ultimo periodo trascorso in Stellantis, dal 2021 a oggi, Calcara ha detenuto le cariche di Head of Alfa Romeo Marketing and Communication Global e di Senior Vice-President di Stellantis.

“Sono molto felice – ha dichiarato il nuovo Chief Operating Officer – di entrare a fare parte del team di Free2move eSolutions. Ho intenzione di mettere immediatamente le mie competenze a disposizione di un’azienda che si propone di velocizzare la transizione verso la mobilità elettrica offrendo soluzioni sempre più convenienti e pulite che consentano di semplificare la vita dei nostri clienti. Grazie anche alla mia esperienza in Stellantis, renderò Free2move eSolutions sempre più competitiva e in grado di soddisfare le aspettative dei clienti”.

Nel dare il benvenuto al nuovo COO, Mathilde Lheureux ha spiegato che “con il suo arrivo in Free2move eSolutions, Francesco apporta all’azienda nuove competenze e valore aggiunto, grazie alla grande esperienza acquisita, anche in ambito internazionale, lavorando per aziende leader in un settore competitivo come quello dell’automotive. Inoltre, il contributo di Francesco sarà essenziale per consentirci di raggiungere i clienti con i nostri prodotti e servizi, consentendo loro di vivere la transizione verso l’elettrificazione in modo del tutto naturale e senza difficoltà.”