Free2move eSolutions al fianco dei nuovi E-Doblò di Fiat e Fiat Professional

La quinta generazione del veicolo commerciale entra nel mondo della mobilità elettrica con l’E-Doblò,

versione completamente BEV con batteria da 50 kWh e 100 kW di potenza, in grado di garantire un’autonomia fino a 282 chilometri e una ricarica all’80 per cento in 30 minuti in modalità fast charge.

A fianco di E-Doblò c’è Free2move eSolutions e le sue soluzioni di ricarica. Prima di tutto eProWallbox, la famiglia completa di dispositivi di ricarica in grado di soddisfare le numerose esigenze dei clienti più differenti: sia chi ha bisogno di caricare la propria auto nel garage di casa, sia i gestori di flotte o ancora i responsabili di parcheggi pubblici o privati.

eProWallbox offre un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi. Ha una potenza modulabile da 7,4 fino a 22 kW e permette di gestire la ricarica da remoto, solo a chi è abilitato, direttamente dallo smartphone grazie al controllo degli accessi.

L’intera famiglia dei dispositivi di ricarica eProWallbox (eProWallbox, eProWallbox Move e eProfessional) ha ottenuto la Certificazione Type Approved TÜV Rheinland, che si aggiunge a tutte le certificazioni obbligatorie previste dall’Unione Europea. Inoltre, le eProWallbox sono state ufficialmente validate dagli enti tecnici di Stellantis e sono quindi perfettamente compatibili con tutte le vetture elettriche e ibride plug-in del gruppo. Free2move eSolutions si conferma così uno dei produttori europei di EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) più attenti alla sicurezza del consumatore.

La soluzione più pratica per ricaricare fino a due veicoli contemporaneamente con una potenza massima di 44 kW è invece la ePublic, l’offerta Free2move eSolutions ideale per i parcheggi pubblici o ad accesso riservato. Resistente a tutte le condizioni atmosferiche e alle manomissioni, è dotata di un contatore certificato MID (Measuring Instruments Directive) per utilizzare i dati di consumo a fini fiscali.

Per godere il massimo della libertà e ricaricare il nuovo E-Doblò on-the-go, Free2move eSolutions offre eSolutions Charging, l’app pensata per assecondare le esigenze sia di chi muove i primi passi nella eMobility sia di chi ha la necessità di sfruttare con maggiore frequenza la mobilità elettrica “fuori casa”.

Grazie a eSolutions Charging, è garantita la copertura in 29 Paesi e oltre 360 mila punti di ricarica. Con l’app non solo è possibile ricaricare ma anche gestire tutte le attività legate alla ricarica dell’E-Doblò. Due le possibilità offerte agli utilizzatori. “Pay as you move Beginner” è dedicata a chi sta muovendo i primi passi nella mobilità elettrica e ricarica occasionalmente: a fronte di un pagamento di 90 centesimi di euro per ogni sessione è possibile accedere alla rete di ricarica.

“Pay as you move Advanced” è invece la soluzione dedicata a chi utilizza in modo più frequente e abituale la ricarica fuori casa e vuole sfruttare al massimo i vantaggi della mobilità elettrica. A fronte di un costo mensile di 4,99 euro si accede alla rete di ricarica senza sostenere alcun costo di gestione per singola sessione.