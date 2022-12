Free2Move eSolutions e Allianz Partners insieme per la mobilità elettrica

Allianz Partners, leader nei servizi assicurativi e di assistenza B2B2C, ha siglato una partnership con Free2Move eSolutions per la gestione delle installazioni di impianti di ricarica a parete per veicoli elettrici.

Free2Move eSolutions – joint venture tra il costruttore automobilistico Stellantis e l’azienda energetica NHOA – è impegnata a supportare e promuovere la transizione verso la mobilità elettrica, giocando un ruolo da protagonista per raggiungere una forma di mobilità accessibile e pulita grazie all’offerta di prodotti e servizi innovativi e personalizzabili.

I clienti che acquistano una easyWallbox o una eProWallbox presso un rivenditore Stellantis, potranno usufruire dell’installazione del dispositivo in casa propria da parte di un tecnico Allianz Partners. In forza dell’accordo, Allianz Partners diventa fornitore di installazione delle wallbox di Free2move eSolutions in Italia e Germania e, in un prossimo futuro, in altri Paesi europei.

Mathilde Lheureux, CEO di Free2Move eSolutions, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Allianz Partners per l’installazione delle nostre wallbox vendute dai rivenditori Stellantis. Allianz Partners è un partner affidabile ed esperto, in grado di accompagnare i nostri clienti in tutta Italia. Può garantire un processo semplice e lineare per l’installazione delle nostre easyWallbox e eProWallbox, sia in case indipendenti sia in condomini. Questa partnership rappresenta un passo importante nel portare la mobilità elettrica nelle abitazioni dei nostri clienti”.

Laurent Floquet, CEO Mobility & Assistance di Allianz Partners, ha aggiunto: “Siamo molto felici di mettere la nostra rete di elettricisti di comprovata esperienza a disposizione di Free2move eSolutions, uno dei principali attori per soluzioni e servizi di ricarica. Non solo vogliamo essere un partner fidato nel settore della e-mobility, ma vogliamo anche accompagnare i clienti lungo l’intero customer journey nel mondo degli EV, inclusa la ricarica domestica. Siamo lieti di collaborare con Free2move eSolutions in Italia e Germania e contiamo di farlo presto in futuro anche in altri Paesi d’Europa".

Marco Gioieni, CEO di Allianz Partners Italia, ha concluso: “Siamo davvero orgogliosi di vedere la nostra Business Unit italiana protagonista di questa importante partnership con Free2move eSolutions e di facilitare la transizione all’e-mobility grazie ai nostri esperti e al supporto dei nostri business partner di settore”.