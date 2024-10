Frenata delle immatricolazioni nel noleggio veicoli: calo del 21,9% nel terzo trimestre 2024

Nel terzo trimestre del 2024, il settore del noleggio veicoli ha registrato una significativa contrazione delle immatricolazioni, segnando un calo complessivo del 21,9%.

I dati emergono dall'analisi trimestrale condotta da ANIASA, l'associazione che rappresenta il settore della mobilità pay-per-use in Confindustria, in collaborazione con Dataforce, società specializzata in analisi di mercato. La frenata interessa sia il noleggio a lungo termine (NLT), che subisce una riduzione del 22,1%, sia il noleggio a breve termine (NBT), con una contrazione del 19,9%.

La performance del noleggio veicoli nel 2024 è strettamente legata a un confronto con l'annata record del 2023, in cui il noleggio a lungo termine aveva beneficiato di un ampio portafoglio ordini, anche a causa delle ritardate consegne del biennio 2021-2022. Dopo nove mesi di attività, il mercato del noleggio veicoli (comprendente autovetture e veicoli commerciali leggeri) ha chiuso con un calo complessivo del 7%. Tuttavia, all'interno di questo scenario complesso, si registra una crescita significativa delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri (LCV), che hanno segnato un aumento del 19,3% nei primi nove mesi del 2024.

L'andamento del lungo e breve termine

Il noleggio a lungo termine, che rappresenta storicamente uno dei pilastri del settore, ha subito un forte calo nel terzo trimestre del 2024, con una riduzione delle immatricolazioni pari al 22,1%. La quota di mercato del NLT si è attestata al 21,4% per l'intero anno, in netto calo rispetto al periodo di crescita del 2023. Al contrario, il noleggio a breve termine, che aveva mostrato segnali di ripresa nei primi mesi dell'anno, ha rallentato la sua crescita, registrando una contrazione del 19,9% nel terzo trimestre. Tuttavia, la quota di mercato del NBT per il 2024 si è mantenuta su livelli elevati, raggiungendo il 6,7%, un dato significativo rispetto agli ultimi anni.

Le parole di Alberto Viano, Presidente ANIASA

Alberto Viano, Presidente di ANIASA, ha commentato i dati evidenziando che la frenata del mercato del noleggio nel 2024 è da considerarsi fisiologica rispetto all'annata record del 2023. Nonostante il calo delle immatricolazioni, il comparto è destinato a chiudere l'anno con un aumento complessivo della flotta, con oltre 1,35 milioni di veicoli in circolazione nel Paese. Secondo Viano, il mercato potrebbe beneficiare di un'accelerazione del ricambio del parco auto, grazie alla diffusione di forme di mobilità pay-per-use e a politiche fiscali più favorevoli per le auto aziendali elettriche e ibride.

Le auto più noleggiate del terzo trimestre 2024

La classifica dei modelli più noleggiati nel lungo termine durante il terzo trimestre del 2024 è dominata dalla BMW X1, che ha registrato un impressionante aumento delle immatricolazioni, passando da 463 a 2.646 unità rispetto allo stesso periodo del 2023. Al secondo posto si trova la Volkswagen Tiguan, seguita dalla Kia Sportage e dalla Volkswagen T-Roc. L'Alfa Romeo Tonale chiude la Top 5, ma con un calo significativo del 33,9%.

Nel breve termine, il modello più noleggiato è stato la MG ZS, che ha registrato una crescita del 163%, seguita dall'Audi A3 e dal Ford Transit Custom. Tra i veicoli commerciali leggeri, il Fiat Doblò si conferma il più noleggiato, con un incremento del 20,6%.

L'analisi delle alimentazioni

Un altro aspetto rilevante dell'analisi riguarda le alimentazioni preferite nel noleggio a lungo termine. Nel terzo trimestre del 2024, le auto diesel sono tornate a essere l'opzione più diffusa, con una quota di mercato del 44,3%, mentre le immatricolazioni di auto a benzina hanno subito un calo del 41%. Tuttavia, nel corso dei primi nove mesi dell'anno, le full hybrid sono state l'unico tipo di alimentazione in crescita, con un aumento del 15,4%, mentre le plug-in hybrid hanno registrato una contrazione del 12,9%.

Le auto elettriche, nonostante rappresentino ancora una nicchia nel mercato del noleggio, hanno mantenuto una market share del 6,3% nel terzo trimestre, segnando un leggero aumento rispetto al 2023. Al contrario, le auto a gas hanno continuato a perdere terreno, con un calo del 24,1%.

Nonostante la frenata delle immatricolazioni, il mercato del noleggio veicoli in Italia rimane strategico per il ricambio del parco circolante, specialmente in un contesto in cui oltre 10 milioni di vetture ante Euro 4 sono ancora in circolazione. Le proposte di ANIASA per favorire la diffusione delle vetture elettriche e ibride attraverso incentivi fiscali più equilibrati potrebbero rappresentare un'opportunità cruciale per il settore nel 2025.