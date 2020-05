GLB, il SUV Mercedes ora è disponibile anche a sette posti

Un Suv versatile, spazioso e in grado di soddisfare le esigenze anche delle famiglie numerose, essendo la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione a sette posti, grazie ai due sedili della terza fila possono accogliere persone di altezza fino a 1,68 metri. È il nuovo GLB, che con la sua poderosità, gli sbalzi corti e un design orientato alla guida in fuoristrada grazie alla trazione integrale 4MATIC e - a richiesta - alle luci speciali per offroad, che alle basse velocità aiutano a riconoscere gli ostacoli davanti all'auto, riunisce tutti gli ingredienti per una guida di successo.

Con i potenti ed efficienti motori a quattro cilindri, i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che aiutano attivamente il guidatore, l'intuitivo sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi ENERGIZING, Nuovo GLB vanta tutti i punti di forza delle ultime Mercedes-Benz. È anche disponibile il modello Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, che permette un consumo di carburante combinato di 7,6 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 combinate di 173-171 g/km. “Ormai una Mercedes-Benz su tre è un SUV, una su quattro una compatta. GLB riunisce quindi tutti gli ingredienti di successo dei due segmenti in cui registriamo il maggior numero di vendite - dichiara Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars -. Inoltre GLB presenta alcune particolarità che non avevamo mai offerto ai nostri clienti in questo segmento, come, ad esempio, i sette posti”.

GLB ha un passo di 2.829 millimetri, che supera ad esempio di dieci centimetri la Nuova Classe B e che, unito alla funzionalità della parte superiore della vettura, è determinante per la generosa abitabilità dell'auto. Lo spazio per la testa sulla prima fila di sedili misura 1.069 millimetri ed è il migliore del segmento, mentre i 967 millimetri di spazio effettivo per le gambe nel vano posteriore della versione a cinque posti risultano particolarmente comodi. Il vano bagagli vanta qualità da station-wagon, con un volume compreso tra 570 e 1.805 litri (valori riferiti alla versione a cinque posti).

L'inclinazione degli schienali è regolabile già di serie su più posizioni, mentre a richiesta la seconda fila di sedili scorre in senso longitudinale. Si ottengono così fino a 190 litri di capacità in più nel bagagliaio, che ne consentono un uso versatile. L'ampio equipaggiamento per la sicurezza comprende poggiatesta estraibili, cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta su tutti i sedili esterni, un windowbag che protegge lateralmente anche i passeggeri seduti in terza fila nonché i fissaggi ISOFIX e Top Tether per seggiolini compatibili. Per il comfort dei passeggeri, la terza fila dispone di due portabevande collocati tra i sedili e di due scomparti portaoggetti con inserto in gomma, ricavati nei rivestimenti laterali del vano di carico ed equipaggiati entrambi con una porta USB (di tipo C). Per ampliare il vano bagagli è possibile abbassare i sedili a filo del pianale. Nuovo GLB è prodotto nello stabilimento di Aguascalientes (Messico) e, per il mercato cinese, nella sede produttiva di Pechino.