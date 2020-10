Gli atleti della FISI viaggiano gommati Pirelli Winter

Al Pirelli HangarBicocca, si sono svolti i festeggiamenti per i 100 anni della Federazione Italiana Sport Invernali. In occasione delle celebrazioni del centenario sono state consegnate agli atleti e allo staff FISI le Audi Q7, RS4, S6 e A4 in dotazione per i mesi freddi. Vetture tutte equipaggiate con pneumatici Pirelli della gamma winter che hanno aperto la stagione del cambio gomme. In particolare, Scorpion Winter, Winter Sottozero, P Zero Winter sono i pneumatici che accompagneranno gli atleti FISI nelle diverse competizioni durante tutta la stagione 2020-2021.

Hanno preso parte alla giornata di celebrazioni anche gli atleti FISI. Fra cui gli sciatori Dominik Paris, vincitore della medaglia d’oro ai Mondiali di Åre 2019 sponsorizzati da Pirelli, Sofia Goggia, campionessa olimpica in discesa libera a Pyeongchang e vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018, Federica Brignone, prima atleta italiana ad aggiudicarsi una Coppa del Mondo generale nella stagione 2019-2020, medaglia olimpica e iridata; il fondista Federico Pellegrino, trionfatore nello sprint a Lahti 2017, vincitore di una Coppa del Mondo nella stessa disciplina e argento olimpico; la snowboarder Michela Moioli, prima italiana nella storia a trionfare nella specialità alle Olimpiadi di Pyeongchang, oltre alla biathleta Dorothea Wierer, vincitrice di due Coppe del Mondo nel 2019 e 2020, di un titolo iridato nell’inseguimento (2019), individuale (2016) e di partenza in linea (2020).

Come gli atleti FISI, a partire da metà ottobre molti automobilisti inizieranno a effettuare il cambio gomme per essere pronti con la scadenza del 15 novembre, data in cui entrerà in vigore la maggior parte delle ordinanze che obbligano alle dotazioni invernali. Pirelli ha creato una gamma ampia e studiata per offrire il massimo dell’aderenza e un’elevata capacità di trazione su tutte le superfici, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e mobilità nei mesi più freddi dell’anno.

Partner della Federazione Italiana Sport Invernali dal 2015, Pirelli è presente nelle discipline invernali con il ruolo di Main Sponsor dei Campionati del Mondo FIS di Sci Alpino a Sankt Moritz (2017) e Åre (2019), mentre nel 2021 si terrà l’attesissimo appuntamento di Cortina d’Ampezzo.

Da tre anni, Pirelli ha concentrato la propria passione e il proprio DNA sportivo anche sul ghiaccio, con il supporto delle ultime edizioni di IIHF Campionato del Mondo di Hockey su ghiaccio in Germania e Francia (2017, Danimarca (2018) e Repubblica Slovacca (2019), oltre agli appuntamenti iridati in Bielorussia e Lettonia, previsti per il prossimo anno.

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman e CEO di Pirelli, ha ricordato durante l’evento che la partnership con FISI riguarderà ancora le prossime due stagioni invernali, fino al 2022.