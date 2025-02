Grande Panda debutta a Sanremo: FIAT porta la "Felicità" nella finale del Festival

FIAT ha scelto il palco più prestigioso della musica italiana per lanciare ufficialmente la sua nuova Grande Panda.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024, il marchio torinese presenterà per la prima volta lo spot pubblicitario del nuovo modello, accompagnato dalle celebri note di Felicità di Al Bano, un omaggio alla tradizione musicale italiana.

Una campagna all’insegna della gioia e dell’accessibilità

La campagna, ideata dall’agenzia M&C Saatchi EU, esprime i valori di felicità, semplicità e accessibilità, caratteristiche distintive della Grande Panda. Lo spot presenta un’ambientazione vivace e colorata, mettendo in evidenza le soluzioni sostenibili e ingegnose di questo nuovo family mover, pensato per semplificare la vita quotidiana.

Disegnata dal Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda prende ispirazione dall’iconico modello degli anni '80, proiettandosi nel futuro con tecnologie innovative, tra cui un cavo di ricarica integrato e retrattile, una novità assoluta per un’auto elettrica.

Offerte di lancio e allestimenti della Grande Panda

FIAT ribadisce il suo impegno per la mobilità sostenibile e accessibile attraverso offerte vantaggiose per la nuova Grande Panda:

Versione ibrida con cambio automatico "easy drive", disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, con prezzi a partire da 16.950 € (*).

con cambio automatico "easy drive", disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, con prezzi a partire da 16.950 € (*). Versione elettrica, proposta nelle versioni Grande Panda “La Prima” e (Grande Panda)RED, con un’offerta di lancio di 22.950 € (**), usufruendo di rottamazione e finanziamento con Stellantis Financial Services Italia.

Entrambe le versioni saranno disponibili nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2024.

FIAT e la musica: una tradizione di successi

FIAT ha sempre celebrato la musica italiana attraverso le sue campagne pubblicitarie. Basti pensare alla collaborazione con Andrea Bocelli per la Fiat 500e La Prima by Bocelli, protagonista anche nel video musicale Tempo di Matteo Bocelli, o al tributo a Domenico Modugno con lo spot della Fiat 600 Hybrid sulle note di Tu si ‘na cosa grande.

Durante la settimana sanremese, FIAT espone i modelli Grande Panda e Fiat 600 in piazza Muccioli, vicino al Teatro Ariston, il cuore pulsante del Festival. In collaborazione con RDS, il brand invita il pubblico a cantare "Felicità" a bordo della Grande Panda e condividere il momento sui social, partecipando a un concorso che mette in palio sei mesi di comodato d’uso gratuito della vettura.

Con questa iniziativa, FIAT unisce tradizione, innovazione e passione per la musica, regalando al pubblico italiano un’esperienza unica all’insegna della "Felicità".