Groupe PSA Italia protagonista al Fleet Motor Day con la gamma elettrificata

Conclusa con successo la sesta edizione del Fleet Motor Day 2020, la manifestazione dedicata al mondo delle flotte aziendali che si è svolta il 21 e 22 settembre, come è ormai tradizione, all'Autodromo di Vallelunga (Roma).

L’evento è stato organizzato dalla rivista specializzata “Fleet Magazine” con il patrocinio di Aniasa, dell’Osservatorio Top Thousand e di Unrae.

Groupe PSA era presente con la sua gamma di vetture più vicine alle esigenze delle Aziende. In particolare l’attenzione dei fleet manager si è concentrata sull’ampia gamma di vetture elettrificate di Groupe PSA, tra le quali la nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in anteprima statica per l’Italia.

Una gamma di vetture “con la spina “, ovvero tutte vetture di ultima generazione in grado di muoversi a zero emissioni con autonomie da 50 km circa per le ibride plug-in ai 350 km per le full electric. Una scelta e una strategia precisa del Gruppo che è focalizzato sullo sviluppo della mobilità elettrica mettendo in pratica la sua raison d’être: “offrire ai cittadini una mobilità sostenibile, sicura e accessibile.

In pista i partecipanti hanno potuto testare le prestazioni e le tecnologie delle vetture elettrificate del Gruppo : PEUGEOT e-208, PEUGEOT e-2008, PEUGEOT 508 HYbrid, SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid, DS3 CROSSBACK E-TENSE, DS7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, Opel Corsa-e, Opel Grandland X Hybrid4.

Una presenza significativa a dimostrazione dell’attenzione che Groupe PSA pone nel mercato BtoB dove è un player di rilievo disponendo di una gamma di prodotti e servizi specifici ed altamente apprezzati da questo settore.

In particolare Groupe PSA, pioniere della mobilità elettrificata, si pone come interlocutore privilegiato per tutte le aziende sensibili alla sostenibilità ambientale delle loro flotte ed in linea con la transizione energetica che coinvolge tutta la società.

Groupe PSA, ha l’obiettivo a fine 2020 di crescere rispetto allo scorso anno e di sviluppare ulteriormente la presenza nel 2021 grazie al continuo lancio di modelli importanti per questo settore come ad esempio la nuova Opel Mokka, Citroën nuova C4 e tutta la gamma elettrificata dei veicoli commerciali.