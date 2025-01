Gruppo Renault: crescita globale e spinta all’elettrificazione nel 2024

Il 2024 si conferma un anno di crescita per il Gruppo Renault, che ha registrato vendite globali pari a 2.264.815 unità, in aumento dell’1,3% rispetto al 2023.

Un risultato significativo, ottenuto grazie a una strategia commerciale mirata, che ha combinato espansione nei mercati internazionali, rafforzamento nei segmenti a maggior valore e un’accelerazione verso l’elettrificazione.

Performance Mondiale: Renault, Dacia e Alpine in Crescita

La marca Renault ha trainato i risultati globali del gruppo, con 1.577.351 veicoli venduti (+1,8%), seguita da Dacia con 676.340 unità (+2,7%) e Alpine, che segna un progresso del 5,9% con 4.585 veicoli immatricolati.

In Europa, il Gruppo ha venduto 1.599.051 unità, crescendo del 3,5%, un ritmo doppio rispetto a quello del mercato (+1,7%). Questo piazza Renault sul podio dei costruttori, con la Dacia Sandero confermata come l’auto più venduta in tutti i canali.

Espansione nei Mercati Internazionali

Il “Game Plan Internazionale” del Gruppo ha portato risultati significativi in mercati chiave:

Brasile: Crescita del 10,3%, trainata dal lancio del nuovo SUV Kardian.

Corea del Sud: Incremento dell’80,6%, grazie al debutto di Grand Koleos, il primo modello sviluppato dalla nuova entità Renault Korea.

Marocco: Vendite in aumento del 7,2%.

Questa espansione riflette la capacità del Gruppo di adattarsi alle esigenze locali, introducendo modelli innovativi e rispondendo alle nuove aspettative del mercato globale.

Focus sull’Elettrificazione e i Segmenti Premium

Il 2024 è stato un anno chiave per l’elettrificazione, con i veicoli elettrificati che rappresentano il 34,7% delle vendite in Europa, in crescita di 4,3 punti percentuali rispetto al 2023. Il mix di vendita di veicoli elettrici è passato al 9% su base annua, raggiungendo il 12% nel quarto trimestre grazie al successo della Renault 5 E-Tech Electric, lanciata in ottobre.

Anche le vendite di veicoli ibridi hanno segnato un aumento significativo del 45%, rappresentando il 25,5% del totale del Gruppo. Questo risultato rafforza la posizione del Gruppo Renault come protagonista della transizione energetica in Europa.

Prospettive per il 2025

Il Gruppo Renault prevede un 2025 altrettanto ambizioso, con il lancio di 7 nuovi modelli, tra cui:

Renault 4 E-Tech Electric e Dacia Bigster, per consolidare la spinta all’elettrificazione.

Alpine A390, una fastback sportiva 100% elettrica.

Nuovi modelli della gamma Mobilize, come Duo e Bento, per rispondere alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile.

Grazie a un portafoglio ordini che garantisce almeno due mesi di vendite previste e a un focus strategico sui segmenti C e superiori, Renault punta a consolidare la propria crescita, mantenendo al centro innovazione e sostenibilità.

Il 2024 ha dimostrato la solidità del Gruppo Renault nel rispondere alle sfide di un mercato in trasformazione. La combinazione di espansione internazionale, offerta elettrificata e un approccio commerciale orientato al valore ha consentito di rafforzare la posizione competitiva del gruppo. Con le basi gettate quest’anno, il 2025 si prospetta come un anno decisivo per proseguire questa traiettoria di crescita.