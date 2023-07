Gruppo Renault. crescono del 13% ve vendite nel primo semestre 2023

Le vendite mondiali del Gruppo Renault ammontano a 1.133.667 veicoli nel primo semestre 2023, in crescita del 13% rispetto al primo semestre 2022.

In Europa, le vendite del Gruppo aumentano del 24% su un mercato in crescita del 17%.

La Marca Renault registra una crescita del 12% con oltre 772.000 unità vendute nel primo semestre 2023. In Europa, la Marca Renault ha incrementato le vendite del 21%, raggiungendo 503.242 unità e tornando sul podio come seconda marca più venduta e prima in Francia.

Le vendite di Dacia aumentano del 24%, con oltre 000 unità nel primo semestre 2023, grazie al successo della gamma.

Anche la Marca Alpine si conferma in crescita: con oltre 1.800 veicoli venduti, le immatricolazioni aumentano del 9%. Gli ultimi sei mesi sono stati caratterizzati dal successo del lancio di due serie limitate: l’Alpine A110 San Remo 73 e l'Alpine A110 R Le Mans.

La politica commerciale del Gruppo orientata alla creazione di valore prosegue nei canali più redditizi: vendite a privati, versioni alto di gamma e segmento C.

La quota delle vendite a privati rappresenta il 65% delle vendite nei principali cinque Paesi del Gruppo in Europa.

La Marca Renault registra oltre una vendita su due a clienti privati in Europa.

Dacia si posiziona sul secondo gradino del podio del mercato europeo delle autovetture con un aumento del 29% rispetto al primo semestre 2022. Con 138.978 unità vendute, Dacia Sandero registra una crescita del 23,5% rispetto al primo semestre 2022 e si riconferma il veicolo più venduto a privati in Europa.

Nel segmento C in Europa, la Marca Renault registra una crescita del

42% rispetto al primo semestre 2022, grazie al successo di Arkana, Austral e Megane E-TECH Electric:

Renault Arkana registra circa 42.000 unità vendute, di cui il 55% nella versione E‑TECH.

Renault Austral registra circa 40.000 unità vendute, di cui il 65% in versione ibrida e il 60% in allestimenti alto di gamma.

Renault Megane E-TECH Electric registra oltre 23.000 unità vendute, con più del 70% delle vendite nelle versioni alto di gamma e l’80% con il motore più potente. Megane E-TECH Electric è il veicolo elettrico più venduto del segmento C in Francia.

Il Gruppo Renault prosegue la sua offensiva nell’elettrificazione:

Le vendite di autovetture elettrificate della Marca Renault sono aumentate del 18% e ora rappresentano il 37% delle vendite di autovetture della Marca in Europa. I veicoli 100% elettrici rappresentano l’11% delle vendite di autovetture in Europa.

Dacia Jogger Hybrid 140, commercializzato da Gennaio 2023, rappresenta oltre il 25% del mix di vendite. Dacia Spring, 100% elettrica, registra oltre

000 unità vendute in Europa dal lancio e si riconferma sul podio dei veicoli elettrici più venduti a privati in Europa.

Il portafoglio ordini del Gruppo in Europa si attesta a 3,4 mesi di vendite a fine Giugno 2023. Dovrebbe restare superiore all’obiettivo di 2 mesi per tutto l’anno, anche con un mercato in calo del 30% rispetto al 2019.