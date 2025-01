Heritage Hub: un 2024 da record per il tempio della storia dell’auto italiana

Il 2024 si chiude con un grande successo per l’Heritage Hub, lo spazio espositivo di Torino che raccoglie la straordinaria collezione storica dei marchi

Fiat, Lancia e Abarth, oltre a modelli selezionati di Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Ospitato all’interno della storica Officina 81 di Mirafiori, il museo ha accolto oltre 12.000 visitatori, segnando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente e confermandosi una destinazione di riferimento per appassionati e turisti.

L'Heritage Hub è una realtà unica nel panorama automobilistico mondiale, non solo per la qualità e la quantità delle vetture esposte, ma anche per l’atmosfera evocativa dello spazio. L’edificio, restaurato mantenendo intatta la sua anima industriale, racconta una storia che affonda le radici nel 1939, quando Mirafiori era il cuore pulsante della produzione Fiat.

Un viaggio nella storia dell’automobile

Il percorso espositivo dell’Heritage Hub si sviluppa attorno a 64 vetture iconiche suddivise in otto aree tematiche: Records and Races, con i modelli che hanno trionfato nelle competizioni internazionali; Concepts and Fuoriserie, con pezzi unici e prototipi avveniristici; Archistars, che hanno ridefinito l'architettura dell'auto; Eco and Sustainable, modelli innovativi sul fronte della sostenibilità; Small and Safe, esempi di sicurezza ed efficienza in formato compatto; Style Marks, che hanno segnato la storia del design automobilistico; Epic Journeys, testimoni di viaggi indimenticabili; The Rally Era, simboli dell'epoca d'oro delle corse su sterrato e asfalto.

Lungo i due lati principali della struttura si sviluppano le restanti vetture della collezione, organizzate in ordine cronologico per ciascun marchio: Fiat, Alfa Romeo e Abarth da un lato, Lancia dall'altro. A completare l’esposizione, una sezione dedicata ai motori, con oltre trenta propulsori storici che hanno segnato l’evoluzione tecnica del settore.

Mostre tematiche e nuove esperienze immersive

Un elemento chiave del successo dell’Heritage Hub nel 2024 è stato il calendario di mostre temporanee, in particolare le esposizioni dedicate al 75° anniversario di Abarth, che hanno attirato un vasto pubblico di appassionati di motorsport. Attualmente è visitabile la rassegna “INSOLITE E SORPRENDENTI FIAT”, che celebra le pagine meno conosciute della storia del marchio torinese in parallelo alla mostra “125 VOLTE FIAT” al MAUTO.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, nel 2024 l’Heritage Hub ha introdotto le audioguide digitali in italiano e inglese, accessibili direttamente da smartphone. Un dettaglio speciale? La voce di benvenuto è quella di Roberto Giolito, responsabile di Stellantis Heritage.

Un polo culturale e aziendale

Oltre alla sua funzione museale, l’Heritage Hub si è affermato anche come spazio per eventi e incontri di alto profilo. Nel 2024 sono stati organizzati 27 appuntamenti, tra conferenze, workshop e meeting aziendali, con un’affluenza record di oltre 1.500 partecipanti in un singolo evento.

Con un’offerta sempre più ricca e una vocazione internazionale, l’Heritage Hub si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per la cultura automobilistica. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito di Stellantis Heritage o scrivere a heritagehub@stellantis.com.