Horizon Automotive svela le novità tecnologiche alla Dealer Convention

Horizon Automotive ha confermato il suo ruolo di tech-mobility provider nato con i dealer e per i dealer durante la sua prima Convention “Driving innovation together” all’Automotive Dealer Day.

All'evento hanno partecipato oltre 200 persone tra dealer, aziende e giornalisti, creando l'occasione perfetta per annunciare importanti novità tecnologiche e di servizio, inclusa l’introduzione di QUICKO, il primo super-quotatore del noleggio a lungo termine basato sull’Intelligenza Artificiale.

Successo e espansione internazionale

In soli quattro anni dalla sua fondazione, Horizon Automotive si è affermata nel settore del noleggio a lungo termine (NLT) e delle soluzioni alternative all’acquisto, con oltre 12.000 auto vendute, circa 8.500 nuovi clienti serviti e un fatturato di 20 milioni di euro, che sale a 280 milioni se si considerano i dealer soci e partner. Grazie a un modello di business scalabile, l’azienda è pronta a espandersi all'estero, iniziando dalla Spagna nel 2024.

Investimenti in tecnologia e modello “phygital”

Il successo di Horizon Automotive è basato su costanti investimenti in tecnologia, con l’obiettivo di connettere la rete di dealer partner e accelerare la generazione di business aggiuntivo. Il modello “phygital” dell’azienda combina innovazione digitale e prossimità fisica al cliente, risultando in una presenza in 18 regioni italiane con uno stock multi-brand che copre il 100% del mercato.

Horizon Mobility Platform

L’ecosistema tecnologico di Horizon Automotive è rappresentato dalla “Horizon Mobility Platform”, progettata per semplificare l’ingresso dei dealer nel mondo del noleggio. Durante la Convention, Horizon ha presentato:

QUICKO: il primo quotatore universale multi-noleggiatore basato su IA.

WIZARD: un assistente di vendita virtuale e un sistema di back-office automatizzato.

Nuove funzionalità per i clienti corporate per la gestione delle flotte e dei servizi associati.

QUICKO è in grado di generare canoni di noleggio a lungo termine per oltre 2000 veicoli, confrontando e mostrando il “miglior prezzo” disponibile tra varie società di noleggio. WIZARD, grazie agli algoritmi di IA, aiuta i venditori a selezionare le migliori soluzioni di mobilità e supporta i fleet manager nella scelta dei veicoli più adatti.

Nuova divisione Product & Operations

La Convention ha anche visto la presentazione della nuova divisione Product & Operations, che si occuperà di ottimizzare la customer journey, sviluppare prodotti e servizi e gestire l’ordering e la delivery. Questa divisione fornirà strumenti avanzati per il monitoraggio delle flotte e semplificherà la pianificazione aziendale, migliorando l’esperienza post-vendita grazie alla rete di dealer Horizon.

Horizon Lite Lease

Horizon ha annunciato anche il lancio di Horizon Lite Lease, una formula mid-term con durata contrattuale tra 2 e 18 mesi, offrendo un’opzione di noleggio flessibile e non vincolante. Questo prodotto si appoggerà ai dealer partner per la consegna dei veicoli.

Un futuro promettente per i dealer

Horizon Automotive continua a mettere i dealer al centro della sua strategia, fornendo strumenti e soluzioni per competere efficacemente nel mercato del NLT. Con un totale di 3.000 ordini e 40 dealer nel network, Horizon invita i dealer a trasformarsi in “tech mobility hub”, seguendo il percorso di crescita dell’azienda.

La prima Dealer Convention di Horizon Automotive ha dimostrato come l’azienda stia rivoluzionando il settore della mobilità alternativa, combinando innovazione tecnologica e un approccio orientato ai dealer per guidare il futuro del noleggio a lungo termine.