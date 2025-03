Hyundai e Free2move eSolutions insieme per la ricarica domestica

Hyundai ha scelto Free2move eSolutions per offrire ai propri Clienti italiani una soluzione di ricarica domestica all’avanguardia, migliorando l’esperienza d’uso dei veicoli elettrici e plug-in hybrid.

La partnership punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile e comoda, grazie a un'infrastruttura che facilita la gestione della ricarica.

Un ecosistema integrato per la mobilità elettrica

L’accordo tra Hyundai e Free2move eSolutions nasce con l'obiettivo di semplificare la ricarica domestica per tutti i modelli elettrificati della gamma, tra cui Tucson e Santa Fe plug-in hybrid, KONA Electric, IONIQ 5, IONIQ 6 e il nuovo city-SUV INSTER. Quest’ultimo, appena arrivato sul mercato italiano, garantisce un’elevata autonomia, superando i 500 km in ambito urbano, e rappresenta una soluzione innovativa e conveniente per la mobilità quotidiana.

easyWallbox: ricarica immediata e gestione intelligente

Per garantire un’esperienza di ricarica ottimale, Hyundai ha scelto easyWallbox, la soluzione plug&play di Free2move eSolutions. Questo dispositivo consente la ricarica immediata collegandosi a una normale presa Schuko con una potenza di 2,3 kW, senza necessità di installazione. Per chi desidera un sistema ancora più performante, easyWallbox può essere integrata nell'impianto elettrico del box auto, raggiungendo una potenza di 7,4 kW, riducendo così i tempi di ricarica. INSTER, nella versione con batteria long range, può essere ricaricato dal 10 al 100% in poco più di sei ore, rendendo la mobilità elettrica ancora più pratica e veloce.

Una gestione avanzata tramite app

easyWallbox offre funzionalità avanzate per il controllo remoto attraverso un’app dedicata, che consente di monitorare la ricarica in tempo reale e ottimizzarne il consumo energetico grazie alla funzione Dynamic Power Management. Questo sistema evita sovraccarichi elettrici e blackout, garantendo un utilizzo intelligente della rete domestica.

Offerte dedicate per la ricarica domestica e pubblica

Nel periodo di lancio in Italia, Hyundai include la easyWallbox di serie con INSTER, offrendo ai Clienti la possibilità di scegliere tra il dispositivo di ricarica domestica o un voucher Charge myHyundai per l’utilizzo delle colonnine pubbliche, equivalente a circa 5.000 km di percorrenza. Per gli altri modelli elettrificati, easyWallbox è disponibile presso tutti gli showroom Hyundai.

Hyundai e Free2move eSolutions: un impegno concreto per la mobilità sostenibile

Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy, ha sottolineato come questa collaborazione rientri nella strategia di Hyundai per rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile. "Grazie a Free2move eSolutions e alla easyWallbox, vogliamo offrire ai nostri Clienti un’esperienza di ricarica semplice e integrata, facilitando l’adozione dei veicoli elettrificati."

Claudio Noferini, Country Manager di Free2move eSolutions, ha espresso soddisfazione per questa partnership, evidenziando come Hyundai abbia scelto di affidarsi alle tecnologie di Free2move eSolutions per il lancio di INSTER, rafforzando così l’impegno nel supportare la transizione verso una mobilità sostenibile con soluzioni innovative e personalizzate.

Grazie a questa collaborazione, Hyundai e Free2move eSolutions pongono le basi per un futuro in cui la mobilità elettrica diventa sempre più pratica, conveniente e alla portata di tutti.