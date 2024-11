Hyundai INITIUM: rivoluzionario SUV FCEV a idrogeno dal design avveniristico e prestazioni al top

Hyundai ha recentemente presentato INITIUM, il nuovo concept di SUV alimentato a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), durante l’evento “Clearly Committed” presso lo Hyundai Motorstudio Goyang in Corea del Sud.

Questo concept segna l’inizio di una nuova era per il brand, anticipando il modello di produzione in serie previsto per la prima metà del 2025.

Design rivoluzionario: “Art of Steel”

INITIUM inaugura il nuovo linguaggio stilistico di Hyundai, “Art of Steel”, che esalta la plasmabilità dell’acciaio per ottenere forme eleganti e robuste. Il design del SUV riflette solidità e sicurezza, mantenendo uno stile distintivo grazie a linee decise e una firma luminosa unica ispirata al simbolo ‘+’ di HTWO, la divisione dedicata all’idrogeno. L’aspetto imponente è completato da cerchi da 21 pollici e un portapacchi funzionale per gli amanti dell’avventura.

Motorizzazioni e autonomia

Il cuore tecnologico di INITIUM è il powertrain a celle a combustibile, potenziato rispetto ai modelli precedenti. Il motore elettrico da 150 kW offre accelerazioni rapide e sorpassi efficaci, mentre l’auto vanta un’autonomia di oltre 650 km per ogni rifornimento. I serbatoi di grandi dimensioni, le ruote con bassa resistenza al rotolamento e i pneumatici ottimizzati contribuiscono a massimizzare l’efficienza energetica.

Interni spaziosi e comfort

L’abitacolo di INITIUM è progettato per offrire spaziosità e versatilità, rendendolo ideale per le famiglie. I sedili della seconda fila presentano schienali reclinabili per un maggiore comfort, mentre l’angolo di apertura delle porte posteriori assicura facilità di accesso. La funzione di pianificazione del percorso specifica per FCEV è una soluzione innovativa che facilita la ricerca delle stazioni di rifornimento lungo il tragitto, migliorando l’esperienza di guida.

Il concept è dotato di Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni e ricaricare elettrodomestici utilizzando la potenza della cella a combustibile, rendendolo una fonte di energia mobile.